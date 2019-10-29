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Eda öğretmen, sadece çocuklara değil, sokak köpeklerine de sahip çıkıyor

Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Kayalar Ortaokulu'nda İngilizce öğretmeni olarak görev yapan Eda Kırkıcı Yıldız (37), sadece çocuklara değil, sokaklarda yaşayan köpeklere de sahip çıkıyor. Öğretmen Yıldız'ın imkanları ölçüsünde beslediği köpekler, kendisini gördükleri anda etrafını sarıp, kucağına atlıyor
 29 Ekim 2019 13:13
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Eda öğretmen, sadece çocuklara değil, sokak köpeklerine de sahip çıkıyor

Irak ve İran sınırında bulunan Şemdinli ilçesine 10 kilometre uzaklıkta bulunan Kayalar köyündeki ortaokulda İngilizce öğretmeni olarak görev yapan Eda Kırkıcı Yıldız, 3 yıldır ilçede bulunuyor. Bir yandan çocukları eğiten öğretmen Yıldız, bir yandan da sokak hayvanları için mücadele ediyor. Yıldız, dersi biter bitmez sokak hayvanlarının yoğun olarak bulunduğu mevkiye gidiyor. Yüzlerce başıboş köpeğin bulunduğu alanda, kendi getirdiği ve çevreden topladığı yiyeceklerle hayvanları besleyen Yıldız, yaralı olanların da bakımını yapıyor.

KÖPEKLERİN ÖLDÜĞÜNÜ GÖRÜYORDUM

Eda Kırkıcı Yıldız'ın otomobiliyle geldiğini fark eden köpekler, bir anda etrafına toplanıyor. Köpekleri sevip, ilgilenen Yıldız, daha sonra onları besliyor. Bunu her gün yaptığın belirten Yıldız, Akşamüstü onların etini, mamalarını, suyunu bırakıp öyle dönüyorum. Hafta sonları da sabah erkenden geliyorum. Çöplükte yüzlerce köpek görüyordum. Çoğu hasta, yaralı, araçların çarptığı çok sayıda köpek vardı. Bunları görünce içim acıyordu. Okul sonrası yemek götürmeye ve onlara kulübe yapmaya başladım. Çünkü buranın kışı çok sert geçiyor. Hayvanlar üşüyorlardı. Onlara yaptığımız kulübeler için belediye yardımcı oldu. Sadece kulübeyle yetecek bir iş değildi bu. Çünkü hastalıktan ölen hayvanlar oluyor. İlaç ve mama desteğine ihtiyacım oluyor. Birçok yerden mama desteği geliyor, ama ara ara. Bunun sürekli olması gerekiyor. Böyle durumlarda mamaları kendim alıyorum dedi.

BARINAĞA İHTİYAÇ VAR

Şemdinli halkının hayvanlar konusunda çok duyarlı olduğunu da anlatan Yıldız, Şemdinli halkı da sağ olsun, 'ne gerekiyorsa hazırız' diyorlar. Öğretmen arkadaşlardan da yardım etmek isteyenler oldu. Ara ara benimle çöplüğe gelip yardım eden öğretmen arkadaşlarım oluyor. Mama yardımında bulunanlar da oluyor. Herkes bir kulübe getirirse orası çok güzel bir barınak olabilir. Buranın gerçek anlamda bir barınağa ihtiyacı var. Çünkü her geçen gün oraya köpekler atılıyor. Benim orada baktığımı biliyorlar ve bu döngü sürekli devam ediyor. Güzel bir barınağımız olsa ve çitlerle çevirsek çok daha iyi olacak. Bu konuda belediye ve ilçe tarım müdürlüğü destek olursa daha iyi olur. Çünkü bu köpeklerin kısırlaştırılması gerekir. Bu konuda elimden bir şey gelmiyor diye konuştu.
DHA
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