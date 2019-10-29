Sağlık Sen eski Başkanından maaş ve araç açıklaması

Sağlık Sen eski Başkanı Metin Memiş'in açıklaması:

KAMUOYUNUN DİKKATİNE!

28 Ekim 2019 Pazartesi akşamı Saat 21:00'de KON TV canlı yayını sırasında Sayın Çetin Altan'ın "Ankara Konuşuyor" programına katılan Sağlık-Sen Genel Başkanı Sayın Semih Durmuş'un şahsımı da ilgilendiren bir konuda yaptığı açıklamaya ilişkin olarak;

Sayın Durmuş, Sayın Altan'ın "Türkiye'nin gündeminde geniş yankı uyandıran makam aracınız ve maaş zammınızla ilgili olarak bir açıklama yapar mısınız?" şeklindeki ısrarlı sorusunu 10 dakika boyunca iki kez pas geçmiştir.

Sayın Altan'ın aynı soruyu üçüncü kez ısrarla sorması üzerine bu kez de cevaben "Almış olduğumuz maaş Eski genel Başkanımızın alacak olduğu maaştır. Bindiği araç Eski Genel Başkanımızın bugün olsaydı binecek olduğu araçtı. Hangi marka modelde araca biniyorsa ona biniyorum, ne kadar ücret alıyorsa aynısını alıyorum" şeklinde son derece talihsiz bir açıklama yapmıştır.

Sayın Durmuş'un şahsımı işin içine katmaya çalışarak yaptığı söz konusu beyanatla ilgili hemen saat 21.15'te KON TV'nin 444 0 155 no'lu telefonunu aradım. Oradan yayınının Ankara'dan yapıldığı için bağlayamadıklarını söyleyerek Ankara Bürosu'nun telefonunu verdiler. Ardından 21.17 - 21.18 ve 21.19'da 0 312 284 41 81 no'lu telefondan canlı yayına ulaşmak istedim ancak telefona cevap veren olmadı, zaten canlı yayın da o arada noktalandı.

Bugüne kadar sendikamızın yıpranmaması adına özellikle söz konusu haberlerle ilgili herhangi bir açıklama yapmayı uygun bulmamıştım. Ancak gördüğüm kadarıyla halihazırda Sayın Durmuş, yaptığı icraatlar ve açıklamalarla hem kendisini, hem de güzide teşkilatımızı yıpratmaya devam ediyor. Artık özrü kabahatinden büyük açıklamalarıyla kendisine ve göz bebeğimiz Sağlık-Sen'e bu şekilde zarar vermemesi için kendisini aklıselim davranmaya davet ediyorum.

Gelelim "Eski Başkan" olarak benim yerime kurduğu cümleleri düzeltmeye!

Birincisi; aldığım maaş 14.840 TL idi. Bordrosu elimde, isteyen herkese gönderebilirim. Bugün olsaydı, Sayın Durmuş'un dediği gibi onun aldığı maaşı almayacaktım, almazdım! Memura 4+4 verilmişken kendime zam falan da yapmazdım!

İkincisi; bindiğim araç 2014 modeldi ve bu araç yaklaşık 140 Bin Tl ye sayın Durmuş tarafından satılmıştır. Aracı yalnızca sendikadayken kullanırdım. Evimden sendikamıza, sendikamızdan evime kendi sürdüğüm kendi özel aracımla gidip gelirdim. Bunu herkes bilirdi zaten. Sayın Durmuş'un bindiği araç, onun söylediği gibi benim bıraktığım araç değildir. Ben böyle bir aracı asla almaz ve binmezdim!

Memur-Sen'imizin kurucusu büyük dava ve fikir adamı Akif İnan Ağabeyimizin temellerini attığı Sağlık-Sen teşkilatımız hepimizin göz bebeğidir. Hep öyle olmalıdır, hep öyle olacaktır. Ben "Eski Bir Genel Başkan" olmanın ötesinde çok kıymetli şube başkanlarımızla, yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımla, temsilcilerimizle ve üyelerimizle birlikte Akif İnan Ağabeyimizin "Samimiyet, fedakarlık, alçak gönüllülük, dürüstlük ve kardeşlik" hukuku ile bizlere miras bıraktığı Sağlık-Sen'in bir hizmetkarı idim. Bu güzide teşkilatımızın daha nice güzel günlere ulaşması için bugün de sade bir üye olarak tüm samimiyetimle Sağlık-Sen'imizin iyiliği ve güzelliği için söz söylemek herkesin olduğu gibi benim de üzerime vazife olacaktır. Sağlık-Sen adına kim tarafından yapılırsa yapılsın doğru olanı desteklemek, bu olduğu zaman da mutluluk duymak bizim şiarımızdır.

Kamuoyuna ve güzide teşkilatımıza selam, saygı ve muhabbetlerimle....

Metin MEMİŞ