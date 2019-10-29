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İstanbul Havalimanı 1. yaşını kutluyor

İstanbul Havalimanı birinci yaşını "95 artı 1." yaş sloganıyla kutluyor. Dünyanın en büyük havalimanlarından birisi olan İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA CEO'su kadri Samsunlu, "Bu sene yıl dönümümüzü 1.yaş değil, 95 artı 1.yaş sloganıyla kutluyoruz" dedi
 29 Ekim 2019 13:30
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İstanbul Havalimanı 1. yaşını kutluyor

İstanbul Havalimanı birinci yaşını "95 artı 1." yaş sloganıyla kutluyor. Dünyanın en büyük havalimanlarından birisi olan İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA CEO'su kadri Samsunlu, "Bu sene yıl dönümümüzü 1.yaş değil, 95 artı 1.yaş sloganıyla kutluyoruz" dedi.

Açılışı 29 Ekim 2018 yılında yapılan İstanbul Havalimanı 1. Yaşını "95 artı 1" sloganı ile kutluyor. İstanbul Havalimanı dış hatlar gidiş katında yapılan kutlamalara İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri İsmail Şanlı, İGA CEO'su ve İcra Kurulu Başkanı Kadri Samsunlu ve havacılık çalışanları katıldı.

Törende açılış konuşmasana yapan İGA CEO'su ve İcra Kurulu Başkanı Kadri Samsunlu, "Bugün iki mutluluğu bir arada yaşadığımız, çok özel bir aydayız. Bir yandan demokrasi, bağımsızlık ve özgürlüğümüzün teminatı Cumhuriyetimizin 96.kuruluş yıl dönümünün coşkusunu yaşarken, diğer yandan ülkemizin geleceğe açılan kapısı, büyük bir vizyonun ana parçalarından olan İstanbul Havalimanı'nın ilk yaşını kutlamanın da heyecanını yaşıyoruz" dedi.

Bu sene yıl dönümümüzü 1.yaş değil, 95 artı 1.yaş sloganıyla kutluyoruz

Konuşmasında İstanbul Havalimanı'nın dünyanın en iyi havalimanları arasında gösterildiğini söyleyen Samsunlu, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk 'Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır' demiştir. Biz de Atamıza yaraşır bir vatan evladı olabilmek için bundan tam bir yıl önce dünyanın en büyük havalimanı ve bölgenin en önemli hub'ı (aktarma merkezi) olan İstanbul Havalimanı'nı hizmete açmıştık. Bu sene yıl dönümümüzü ise 1.yaş değil, 95 artı 1.yaş sloganıyla kutluyoruz. 1 yıldır var gücümüzle çalışıp İstanbul Havalimanı'nı dünya havacılık otoritelerinin de kabul ettiği dünyanın en iyi havalimanları arasında gösterilmenin gururunu yaşıyoruz. Bir yıl çok uzun süre olmasa da küresel bir hub olma ve Türkiye'yi havacılık sektöründe en üst lige taşıyarak, dünyaya örnek bir havalimanı işletme modeli sergileme hedefimizde çok önemli mesafeler katettik" diye konuştu.

41 Milyon yolcu taşıdık

Açıldığı günden beri 246 bin 200 uçuş gerçekleştirdiklerini söyleyen Samsunlu, "Büyük Göç'ten bu yana geçen sürede yaklaşık 246 bin 200 uçuş gerçekleştirerek yerli-yabancı yaklaşık 41 milyon yolcuyu havalimanımızda ağırladık. 71 havayolu şirketiyle yürüdüğümüz bu yolda toplam 8 yeni havayolu şirketi İstanbul Havalimanı'ndan ilk defa uçmaya başladı. Bu durum başarılı bir operasyon yaptığımızın bir kanıtıydı. İmkansız denileni gerçekleştirmenin, bir hayali gerçeğe dönüştürmenin, ülkemiz için gurur vesilesi dünya içinse örnek olmanın bize yüklediği büyük sorumluluğun bilinciyle; bugün adım attığımız yeni yaşımızda çok daha güzel işlere imza atacağımıza inancım sonsuz. Bu duygularla, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm milli mücadele kahramanlarımızı, vatanımız için şehit düşen tüm kahramanlarımızı rahmet, şükran ve minnetle anıyorum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı ve tarihimize altın harflerle kazınan bu büyük Zafer Anıtı'nın 1. yaşını kutluyor; nice başarılarla dolu yıl dönümleri diliyorum" dedi.

65 bin personel ile birlikte hareket ediyoruz

İstanbul Havalimanı'nın kısa sürede büyük mesafe kat ettiğini söyleyen İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri İsmail Şanlı, "Bugün burada muassır medeniyet yarışında iddialı bir baş yapıtın içerisinde bu yarışı kutluyoruz. Bunun mutluluğu ve huzuru içerisindeyiz. Havalimanları ülkelerin dışarıya açılan kapıları olma noktasında önemli bir görev üslenmektedirler. Yine aynı şekilde ülkelerin var olan eserlerini kültürlerini yaşam biçimlerini ve ülkelerle olan düşüncelerin algılanmaları noktasında en önemli noktaların başında gelir. Bunun için bizler burada sadece bir havalimanı işletmeciliği yapmıyoruz. Ülkemizi dışarıya tanıtıyoruz. Ülkemizin sahip olduğu güzellikleri, ülke insanımızın sahip olduğu güzellikleri dünyaya tanıtma noktasında birer kültür elçisi olarak ta 65 bin personel ile birlikte hareket etmekteyiz" dedi

1.Yaş pastası kesildi

Konuşmaların ardından törene katılan yetkililer tarafından İstanbul Havalimanı'nın açılışının 1. Yılı nedeniyle pasta kesildi. Daha sonra törene katılan davetliler aile fotoğrafı çektirdi. Törenin ardından kesilen pasta yolculara ve çalışanlara ikram edilirken, bando takımı çaldığı marşlarla yolcuların ilgi odağı oldu. İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA tarafından havalimanının çeşitli noktalarında yolculara bayrak dağıtıldı. Bu arada bando takımının çaldığı marşlara yabancı turistler yoğun ilgi gösterinken bol bol fotoğraf çektirdi.
İhlas Haber Ajansı
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