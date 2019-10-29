Mardin'de FETÖ'den 4 tutuklama
FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 4'ü tutuklandı
|29 Ekim 2019 13:34
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Mardin'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan 10 kişi, polis ekiplerince belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.
Şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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