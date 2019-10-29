Mardin'de FETÖ'den 4 tutuklama

MİLLİ EĞİTİM BAKANI'NDAN ÖĞRETMEN ATAMA AÇIKLAMASI Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk:- "Ücretli öğretmenlik kalksın diye çaba gösteriyoruz. Bu, kadrolu öğretmen sayısı artarak olabilir. Bu, ekonomik imkanlara bağlı. Dolayısıyla benden 'şu tarihte şu rakam' diye atama sayısı beklemesinler. Biz 'ne yapabiliriz' diye bakıyoruz. Şubat ataması için de böyle bir çalışma devam ediyor"- "