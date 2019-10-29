Süper Lig'de iki istifa birden!
|29 Ekim 2019 13:32
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Göztepe'de Tamer Tuna ile yollar ayrıldı
Süper Lig ekiplerinden Göztepe, kötü gidişatın faturasını Tamer Tuna'ya kesti... İzmir ekibi, genç teknik adamın sözleşmesini feshetti.
Göztepe Kulübü, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında göreve getirilen teknik direktör Tamer Tuna'nın sözleşmesini feshetti. İzmir ekibi, bu sezon Tuna'ın önderliğinde Süper Lig'de 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak 9 puan toplayarak 15. sırada yer aldı. Göztepe son olarak sahasında ağırladığı Kasımpaşa'ya 4-1 mağlup olmuştu.
Bir istifa da başkent ekibinden
Süper Lig'de bir ayrılık daha yaşandı.beIN Sports'un haberine göre; Gençlerbirliği, teknik direktör Mustafa Kaplan ile yolları ayırma kararı aldı.
Mustafa Kaplan bu sezon başında diğer bir Başkent temsilcisi Ankaragücü'nden Gençlerbirliği'ne gelmişti.
Kırmızı-siyahlılar, Kaplan yönetiminde ilk 9 maçta sadece 6 puan toplayabildi. Ligdeki ilk galibiyetini 8. haftada Antalyaspor karşısında 6 golle alan Gençlerbirliği, 9. hafta geride kalırken 17. sırada kaldı.
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