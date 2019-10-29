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2 yaşındaki çocuğun bayrak sevgisi

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Kars'ta da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı. 2 yaşındaki çocuğun, protokol üyelerinin önündeki bayrağı öpmesi kutlamalara damga vurdu
 29 Ekim 2019 13:50
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2 yaşındaki çocuğun bayrak sevgisi

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Kars'ta da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı. 2 yaşındaki çocuğun, protokol üyelerinin önündeki bayrağı öpmesi kutlamalara damga vurdu.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 96'ncı yıl dönümü kutlamaları kapsamında Kars Valiliğinde tören düzenlendi. Vali Türker Öksüz, Valilik makamında tebrikleri kabul etti. Tören daha sonra Valilik önünde bulunan tören alanında devam etti. Vali Öksüz, kutlama töreninin yapılacağı alana geçerek 14'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Özgür Nuhut ve Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Boşnak ile birlikte halkı selamlayarak bayramlarını kutladı.

Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına, protokol önünde sehpanın üzerinde bulunan bayrağı öpen 2 yaşındaki çocuk damga vurdu. Çocuk, babasının elini bırakıp Vali Türker Öksüz ile Tugay Komutanı Tuğgeneral Özgür Nuhut'un önünde bulunan sehpanın üzerindeki Türk bayrağını öperek anlına koydu. Bir anda gazetecileri karşısında gören çocuk, bir süre şaşkınlık yaşadıktan sonra babasının yanına giderek kalabalıkta gözlerden kayboldu.

Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri daha sonra şiirlerin okunması ve sporcuların gösterisiyle devam etti. Cumhuriyet Koşusu'nda dereceye girenlerin ödülleri verildi. Kafkas Üniversitesi Konservatuvar Bölümü ve Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri kahramanlık türküleri söyledi. Etkinlikler, folklor gösterilerinin ardından resmi tören geçidi ile son buldu. Cumhuriyet Bayramı töreni vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.
İhlas Haber Ajansı
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