Tekerlekli sandalyeli gaziden İstiklal Marşına duygulandıran saygı
|29 Ekim 2019 14:09
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Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 5 yıl önce bölücü terör örgütü PKK ile girilen çatışmada bacağına isabet eden 5 kurşun nedeniyle tekerlekli sandalyeye mahkum olan gazi Mehmet Sert, Cumhuriyet Bayramı törenlerinde İstiklal Marşı okunurken güçlükle ayağa kalkıp selam durdu.
Tüm Türkiye'de Cumhuriyetin kuruluşunun 96. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı. Adana'da da Uğur Mumcu Meydanında yapılan resmi törenle halkında katılımıyla bayram coşkuyla kutlandı.
5 yıl önce Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde bölücü terör örgütüyle çıkan çatışmada bacağına isabet eden 5 kurşunla yaralanıp gazi olan ve tekerlekli sandalyeye mahkum Mehmet Sert (45) de tören alanına bayramı kutlamak için gelenler arasındaydı.
Tekerlekli sandalyesinden protokolün yan tarafından bayramı takip eden Sert, sıra İstiklal Marşına geldiği zaman güçlükle ayağa kalkarak selam durdu. PKK'lıların sıktığı mermilerin bir kısmı hala bacağında olduğu için ayağa kalkamayan kalksa da bacağı şişen Sert, İstiklal Marşını duyunca ayağa kalkıp selam durması bayram gelen vatandaşların dikkatini çekti. Sert marş bitene kadar asker selamı verip ayakta kaldı. Marşın bitmesiyle yeniden tekerlekli sandalyesine oturup bayramı takip eden Sert, bayram bittikten sonra yaptığı açıklamada marş okunurken tekerlekli sandalyeye mahkum olsa bile ayağa kalmak gerektiğini belirterek, "Şehitlere ve gazilere saygı için marş okunurken ayağa kalktım. Hele bu bayrak altındayken, şehitler ve gaziler varken selamsız durulmaz. Şehitlerimizin üzerine ant içerek selam durdum. Ayağa kalktığım için bacağım şişti ama marş okunurken oturamazdım" diye konuştu.
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