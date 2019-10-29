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Terör ve kaçakçılıkla mücadelenin kadın kahramanları

Bitlis'te terör, kaçakçılık ve diğer suçlarla mücadelede etkin rol oynayan kadın astsubaylar, operasyonların yanı sıra yol uygulamalarında da teröristlere ve suçlulara göz açtırmıyor
 29 Ekim 2019 14:23
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Terör ve kaçakçılıkla mücadelenin kadın kahramanları

Bitlis İl Jandarma Komutanlığında görevli kadın astsubaylar, milletin huzuru ve vatanın bölünmez bütünlüğü için terör, kaçakçılık ve diğer suçlarla mücadelede etkin rol oynuyor.

Vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla gece gündüz demeden erkek meslektaşlarıyla verilen görevleri yerine getiren kadın astsubaylar, terör ve kaçakçılık olaylarının önlenmesi için özveriyle çalışıyor.

Kışlada, operasyonlarda ve yol uygulamalarında ciddiyetle görev yapan, teröristlere ve kaçakçılara göz açtırmayan astsubaylar, mesai saatlerinin dışında da evde en kutsal vazifelerden biri olan anneliğin gereklerini yerine getirmeye çalışıyor.

Ülkenin olduğu kadar ailelerinin de huzurunun teminatı olan astsubaylar, görev başındayken hem sürücülere trafikte uymaları gereken kuralları anlatıyor hem de tam donanımlı zırhlı araçlarda silah arkadaşlarının güvenliğini sağlıyor.


Terör ve kaçakçılıkla mücadelenin kadın kahramanları

- "Kışlada komutan, evde anneyiz"

Zorlu mesleğini 5 yıldır başarıyla yürüten bir çocuk annesi Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Gözde Polatoğlu, mesai saatleri dışındaki zamanını eşine ve 3 yaşındaki kızına ayırıyor.

İşinin stresini kızına hikaye okuyup oyun oynayarak atan Polatoğlu 6 yıl önce evlendiğini, 5 yıl önce de Nevşehir'de göreve başladığını söyledi.

Geçen yıl Ahlat İlçe Jandarma Komutanlığına atandığını belirten Polatoğlu, şöyle konuştu:

"İş yerinde bir komutanım, eve geldiğimde bir anneyim. Eşim de jandarma personeli. Ona özenerek bu mesleğe girdim ve çok da memnunum. Evde çocuğumla ilgileniyorum. Bu mesleği yapmaktan gurur duyuyorum. Gün içerisinde evrak işleriyle uğraşıyorum. Huzur ve güven uygulamalarına katılıyorum. Görevimi yaptıktan sonra eve geliyorum. Temizliğimi ve yemeğimi yapıyorum. Eşime ve çocuğuma vakit ayırıyorum. Mümkün olduğunca günümü güzel değerlendiriyorum. Bir kadın olarak bu mesleği severek yapıyorum."

3 yıldan bu yana İl Jandarma Komutanlığında görev yapan Jandarma Astsubay Üstçavuş Ayşe Özden de başta terörle mücadele olmak üzere asayiş, trafik uygulamaları ve yol kontrollerinde kaçakçılık ve uyuşturucu olaylarına müdahale ettiklerini aktardı.

Özden, kanunların verdiği yetkiler çerçevesinde görevlerini en işi şekilde yerine getirmeye gayret ettiklerini vurguladı.

Jandarma Astsubay Çavuş Kerime Özcan da Konya İl Jandarma Komutanlığından, Bitlis Jandarma Komutanlığına atandığını belirterek, "Jandarma teşkilatında 2 yıldır görev yapıyorum. Bir kadın olarak bu mesleği yapmaktan onur duyuyorum. Yol uygulamalarında kaçakçılara ve suçlulara göz açtırmıyoruz." diye konuştu.
Anadolu Ajansı
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