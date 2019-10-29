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Denizli'de FETÖ operasyonu: 9 tutuklu

Denizli'de polis tarafından Fethullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik yapılan operasyonda aralarında örgütün mesajlaşma programı olan 'ByLock' kullanıcısı olduğu belirlenen 19 kişi gözaltına alındı. Şahıslardan 9'u sevk edildikleri mahkemece tutuklandı
 29 Ekim 2019 14:53
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Denizli'de FETÖ operasyonu: 9 tutuklu

Denizli'de polis tarafından Fethullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik yapılan operasyonda aralarında örgütün mesajlaşma programı olan 'ByLock' kullanıcısı olduğu belirlenen 19 kişi gözaltına alındı. Şahıslardan 9'u sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, operasyon İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapıldı. Çok sayıda polisin katıldığı operasyonlarda FETÖ'ye üye olmak, yardım etmek ve örgütün mesajlaşma programı olan 'ByLock' kullanıcısı olduğu belirlenen 19 şahıs gözaltına alındı. Şahıslardan adliyeye sevk edilenler arasında 9'u tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şahıslar hakkında ise gerekli yasal işlemlerin yapıldığı öğrenildi.
İhlas Haber Ajansı
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