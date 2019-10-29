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İtinayla hoca gönderilir...Yeni Malatyaspor'dan ilginç istatistik

Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Kayserispor'u farklı yenerek lig 3'üncülüğüne yerleşen Yeni Malatyaspor farklı, bir o kadar da ilginç bir istatistiki veriyi elinde bulunduruyor
 29 Ekim 2019 15:08
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İtinayla hoca gönderilir...Yeni Malatyaspor'dan ilginç istatistik

Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Kayserispor'u farklı yenerek lig 3'üncülüğüne yerleşen Yeni Malatyaspor farklı, bir o kadar da ilginç bir istatistiki veriyi elinde bulunduruyor.

Sarı kırmızılı kulüp 2017 - 18 sezonunda 3, bu sezon ise 2 hocayı başındaki takımları mağlup ettikten sonra işinden etti. Malatya ekibi en son 4-0'lık sonuçla Samet Aybaba'nın istifasına neden olurken, 7. haftada ise sahasındaki maçta Denizlispor'u 5-1 yenerek Yücel İldiz'in istifasına yol açmıştı.

Yeni Malatyaspor'un teknik direktörlere ters gelen bu yönü 2017-18 futbol sezonunda 3 teknik adamın işine son verilmesiyle ilginç bir hal almış, 2 sezon önce mağlup ettikleri Galatasaray'da Igor Tudor'un, Konyaspor'da Mehmet Özdilek'in, Karabükspor'da ise Erkan Sözeri'nin işine son verilmesine zemin hazırlamıştı.

Malatyalı futbolseverler bu duruma, hazırladıkları "İtinayla hoca gönderilir" şeklinde pankartla dikkat çekmişti.

Ligimizde bu sezon da teknik adam kıyımının erken başlaması, gözleri Yeni Malatyaspor ile maçları bulunan takımların üzerine çevirdi.

Sarı kırmızılı takım Süper Lig'in 10. haftasında Kasımpaşa ile 11. haftasında ise Göztepe ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
İhlas Haber Ajansı
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