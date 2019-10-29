Meteorolojiden 3 il için sağanak ve sel uyarısı
Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü, Diyarbakır, Batman ve Mardin illerinde sağanak yağış ve sel riskinin olduğunu belirterek, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı
|29 Ekim 2019 15:18
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Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü, Diyarbakır, Batman ve Mardin illerinde sağanak yağış ve sel riskinin olduğunu belirterek, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nce yapılan son değerlendirmeye göre, bugün akşam saatlerine kadar Mardin ve Batman ile Diyarbakır'ın doğusunda yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlara, dikkatli ve tedbirli olmaları yönünde uyarıda bulundu.
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