'Dublörlü' dolandırıcılığa 2 tutuklama
|29 Ekim 2019 15:44
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İzmir'de, 84 yaşındaki Saki Çınardalı'nın haberi olmadan değerli arazilerini satmak için dublör kullanarak kimlik çıkardıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, geçen hafta, Bornova ilçesi Çiçekliköy Mahallesi'nde yaşayani Çınardalı'nın yanına gelen B.A. adlı kişi, internette gördüğü arazi satışıyla ilgili görüşmek istedi.
Cihan Ç. adlı kişinin kendisini Saki Çınardalı'nın yeğeni olarak tanıttığını, arazi için 1 milyon 750 bin liraya anlaştığını anlatan B.A, tapu konusunda yardım istedi.
Çınardalı ise herhangi bir arazisini satılığa çıkarmadığını, Cihan Ç. adında bir yeğeninin de olmadığını söyledi.
Anlaşma kapsamında araziye karşılık herhangi bir ücret ödemeyen B.A, durumdan şüphelenip polise ihbarda bulundu.
Bunun üzerine araştırma yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, soruşturma kapsamında Cihan Ç, Z.K, H.Z.E. ve B.K'yi gözaltına aldı.
Soruşturma kapsamında şüphelilerin, Çınardalı'na benzeyen Z.K'yi dublör olarak kullanıp onun adına kimlik çıkardıkları, ardından H.Z.E'ye vekalet verip bu sayede araziyi satışa çıkardıkları tespit edildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Cihan Ç. ve H.Z.E. çıkarıldıkları mahkemece, tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Çınardalı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, haberi olmadan arazi ve mallarının internette satışa çıkarıldığını öğrendiğini söyledi.
Bu duruma çok şaşırdığını anlatan Çınardalı, "Dublör kullanarak adıma kimlik çıkarmışlar. Hatta telefon hatları da almışlar. Benim bunlardan hiç haberim yoktu. Bir arkadaş geldi arazimin satışıyla ilgili görüştü sonra dolandırıcılık konusu ortaya çıktı." dedi.
Çınardalı, yeniden gidip kimlik çıkardığını sözlerine ekledi.
Çınardalı'nın kızı Nazan Çınardalı da polisin sayesinde arazilerini kurtardıklarını aktardı.
Babasının adına çıkarılan sahte kimlikle tüm işlemlerin yapıldığını, bunun için de dublör kullanıldığını anlatan Çınardalı, "Genel bir vekaletnameyle birçok işlem yapmışlar." şeklinde konuştu.
Çınardalı, polis ekiplerine teşekkür etti.
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