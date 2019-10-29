Stajda kazandığı 6 bin lirayla öğrencilere yemek ısmarladı
|29 Ekim 2019 15:57
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Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 16 yaşındaki Berat Ceyhun, stajda kazandığı para ile Cumhuriyet Bayramı'nda ödül alan öğrencilere yemek verdi.
Bolu ilinin Gerede ilçesinde Aşçılık bölümü öğrencisi olan Berat Ceyhun Torlakcık, okul stajından kazandığı 6 bin TL ile çeşitli branşlarda ödül kazanan öğrencilere babasının restauranında yemek verdi. Genç aşçı adayı Berat Ceyhun Torlakcık, duygu ve düşüncelerini şu şekilde anlattı, "Aşçılık bölümü öğrencisiyim. Yemek yapmayı çok seviyorum. Stajdan kazandığım para ile böyle bir etkinlik yapmak istedim. Her Türk genci gibi bende Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü çok seviyorum. Cumhuriyet bayramında dereceye giren arkadaşlarıma küçük bir jest yapmak istedim. Bu vesile ile herkesin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum. Bana destek veren babama da çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.
Berat Ceyhun'un babası aşçı Erdoğan Torlakcık ise oğlu ile gurur duyduğunu dile getirerek "Oğlum 29 Ekim'de hem büyüklere hem küçüklere örnek olmak amacı ile böyle bir etkinlik düzenlemek istedi. Çaycuma'da bir ilki gerçekleştirdiği için mutluyum. Çocuklar geleceğimiz ve Cumhuriyetimizin teminatıdır. Biriktirdiği paralarla böyle anlamlı bir günde arkadaş ve öğretmenlerinin yemeğini karşılamak istedi" dedi.
Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş, baba Erdoğan Torlakçık'ı böyle bir evlat yetiştirdiği için tebrik ederek " Gerçekten verebilmek, ikram edebilmek çok önemli. Bunlar bizim özel meziyetlerimiz. Yürekten tebrik ederim örnek bir davranış sergilediğin için" dedi.
Öğrenciler ve okul müdürleri katkılarından dolayı baba ve oğluna teşekkür etti.
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