Yeni kaymakamın ilk işi cumhuriyetin en yakın tanığını ziyaret
|29 Ekim 2019 16:27
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İçişleri Bakanlığı Kararnamesi ile Gaziantep'in Araban ilçesine atanan Kaymakam Abdulhamit Mutlu, ilk iş gününde ilçede bulunan 107 yaşındaki Vakkas Ekici'yi ziyaret etti. Kaymakam Mutlu, cumhuriyetin en yakın tanığının bayramını kutladı.
İçişleri Bakanlığı Kararnamesiyle Sivas'ın Gemerek ilçesi Kaymakamlığından Gaziantep'in Araban ilçesi Kaymakamlığına atanan Kaymakam Abdulhamit Mutlu, görevine başladığı ilk günde ilçeye bağlı Akbudak kırsal mahallesinde yaşayan ilçenin en yaşlısı Vakkas Ekici'yi evinde ziyaret etti. Kaymakam Mutlu, 10 çocuk babası ve 40 torun sahibi 107 yaşındaki Vakkas Dede'den cumhuriyetin kurulduğu döneme ait anılarını dinledi. Her görev yerinde bölgenin en yaşlılarını ve bebeklerini ziyaret ettiğini belirten Mutlu, insanların dualarını alarak işe başladığını ifade etti. Vakkas Ekinci'ye sağlıklı bir ömür temennisinde bulunan Kaymakam Mutlu, "Araban Kaymakamlığı görevimin ilk gününde sadece ilçenin değil belki de ülkenin en yaşlısı olan 107 yaşındaki Vakkas Ekici'yi tanıma ve hayır duasını alma fırsatım oldu. Anılarını ve öğütlerini dinledim, güzel bir sohbet oldu" diye konuştu.
Ziyaret nedeniyle duyduğu memnuniyeti anlatan Vakkas Dede, uzun yaşamının sırları hakkında tüyolar vererek, Kaymakam Mutlu'ya görevinde başarılar diledi.
İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Teğmen Sinan Erşahin, İlçe Emniyet Amir Vekili Komiser Yardımcısı Mahmut Şakir Yılmaz'ın da eşlik ettiği Kaymakam Mutlu, daha sonra ise ilçede en son doğan bebek olan, Mustafa ile Semra Köroğlu çiftinin 23 Ekim 2019 günü dünyaya gelen Arzu isimli bebeklerini ziyaret etti.
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