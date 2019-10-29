Adalet Bakanlığı'ndan 'Yargı Reformu' paylaşımı
Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Yargı Reformu Stratejisi'ndeki amaç ve hedeflerin adım adım hayata geçtiği belirtildi
|29 Ekim 2019 17:06
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Adalet Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Yargı Reformu Stratejisi'ne ilişkin açıklama yaptı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan Yargı Reformu Stratejisi'ndeki amaç ve hedefler adım adım hayata geçiyor. 'Güven veren ve erişilebilir adalet' anlayışıyla hazırlanan yargı reformu sayesinde; Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında güçlü bir adalet sistemine de kavuşmuş olacağız" denildi.
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