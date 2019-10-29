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18 polise 'kasten yaralama' suçlaması ile soruşturma

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, plakasının terör olaylarında kullanılabilecek araçlar listesinde olduğu belirtilen minibüse dur ihtarına uymadığı iddiasıyla polisin açtığı ateşte 5 tarım işçisinin yaralanması olayıyla ilgili 18 polis hakkında 'kasten adam yaralama' suçlaması ile soruşturma açıldı. Olayda yaralanan tarım işçilerinin Avukatı Adnan Yapıcı, minibüse 69 kez ateş açıldığını belirtti
 29 Ekim 2019 17:11
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18 polise 'kasten yaralama' suçlaması ile soruşturma

Şanlıurfa'nın Halfeti içesinde 18 Mayıs günü PKK'lı teröristlere çıkan, 1 komiser yardımcısının şehit olduğu, 2 polisin de yaralandığı çatışmayla aynı saatlerde Suruç'un Aligör Mahallesi'nde polis, şüpheli araçlara yönelik uygulama noktası oluşturdu. Polis, uygulama noktasına gelen Numar T.'nin kullandığı minibüsü, plakasının ve tarifinin terör olaylarında kullanılabilecek araçlar listesinde olduğu için durdurmak istedi. Polis, 'dur' ihtarına uymayan minibüse uyarı ateşi açtı. Açılan ateşte minibüsteki tarım işçileri Hava Algac, Emine Çalışan, Gülcan Ertaş, Aysel Geçici, Zehra Kurt, ayaklarından yaralandı.

Olayın ardından ifadeleri alınan polisler, minibüsü ihtara uymadığı gerekçesiyle ateş ettiklerini belirtti. Yaralanan müştekiler ise emniyete verdikleri ifadelerinde polisin dur ihtarında bulunmadığını, araca rastgele ateş açıldığını söyledi.

Suruç Cumhuriyet Savcılığı, olayla ilgili 18 polis hakkında 'kasten yaralama' suçlaması ile soruşturma açtı.

'YARALAMA DEĞİL, ÖLDÜRMEYE YÖNELİK'

İşçilerin avukatı Adnan Yapıcı, polislerin 'dur' ihtarına uymadığı gerekçesiyle ateş ettikleri beyanlarının müvekkillerinin verdiği ifadelerle çeliştiğini söyledi. Yapıcı, olayın gerçekleştiği yerde bulunan kamera kayıtlarının dosyaya eklenmesi talebinin yerine getirilmediğini kaydetti. Olaydan sonra Ankara'dan gelen polis müfettişinin işçilerden aldığı ifadeler doğrultusunda ve kaymakamlığın yürüttüğü incelemelerde 18 polis hakkında 'kasten yaralama' gerekçesiyle soruşturma açılmasına izin verildiğini dile getiren Yapıcı, "Karar her ne kadar bu yönlü olsa da tüm polisler hakkında aynı işlemin yapılacağı görülmüyor. Olaya karışan tüm polislerin ifadelerine baktığımızda sanki olayı 18 kişi değil de sadece bir polisin yaptığı gibi yansıtılıyor. Olay yerinde 69'a yakın boş mermi kovanı bulundu. Bunların 23 tanesi araca isabet etmiş. Burada yaralama değil, direk öldürme teşebbüsünde bulunulmuş. Biz olayın yaralama olmadığını öldürmeye teşebbüs olduğunu söyledik" dedi.

Açılan ateşin öldürmeye yönelik olduğunu öne süren Yapıcı, "O sıra olay yerinde trafik kontrol noktası bulunmuyor. Varsa da ispatlansın. Bunları savcılıktan talep ettik. Yine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin dinlenmesini talep ettik. Araçta bulunan herkesin ifadesi alındı. İçlerinde kimse polisin kendilerine dur ihtarında bulunduğunu söylemiyor" diye konuştu.
DHA
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