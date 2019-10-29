'İkinci gün çalışmaları tamamlandı'
Milli Savunma Bakanlığı: Rusya Federasyonu ile 22 Ekim 2019'da Soçi'de varılan mutabakat çerçevesinde yapılacak faaliyetleri planlamak üzere Ankara'ya gelen Rus Askeri Heyeti ile ikinci gün çalışmaları tamamlandı
|29 Ekim 2019 17:25
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Milli Savunma Bakanlığı, Soçi'de varılan mutabakat kapsamında yapılacak faaliyetleri planlamak üzere Ankara'ya gelen Rus askeri heyeti ile ikinci gün çalışmalarının tamamlandığını bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığından, Rusya ile 22 Ekim 2019'de Soçi'de varılan mutabakat çerçevesinde yapılacak faaliyetleri planlamak üzere Ankara'ya gelen Rus Askeri Heyeti ile ikinci gün çalışmalarının tamamlandığı belirtildi.
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