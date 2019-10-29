Hasan Kaçan'dan Cem Yılmaz'a gönderme: Bu bağışı gözünüze sokmayı bir borç biliyorum
|29 Ekim 2019 17:29
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Oyuncu Hasan Kaçan, kişisel Twitter hesabında bir paylaşımda bulundu ve herhangi bir isim anmadan bazı eleştiriler yöneltti.
Kaçan'ın "Mehmetçik Vakfı yararına yapacağım gösterimin gelirini Mehmetçik Vakfı'na bağışlayacağım. Mehmetçik Vakfı'na bağışladığım bağışın Mehmetçik Vakfı'na hayırlı olmasını diliyor, Mehmetçik Vakfı'na yaptığım bu bağışı daha önce yaptığım bağışlar gibi gözünüze sokmayı bir borç biliyorum" şeklindeki ifadesi, akıllara komedyen Cem Yılmaz'ın açıklamasını getirdi.
Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek 29 Ekim resepsiyonuna Mehmetçik Vakfı yararına yapacağı gösteri nedeniyle katılamayacağını duyurmuştu:
"29 Ekim Cumhuriyetimizin 96.yıl dönümü vesilesiyle yapılan resepsiyona nazik davet için teşekkür eder, yarın Mehmetçik Vakfı yararına yapacağım gösteri nedeniyle katılamayacağımı bildiririm. Çok yaşasın Cumhuriyetimiz. Güzellikler hepimizin olsun."
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