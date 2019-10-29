'Sigara isteme' yüzünden silahla kafeye saldırmışlar
|29 Ekim 2019 18:57
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Esenyurt'ta silahlı şahısların internet kafeye yaptığı saldırının "sigara isteme" meselesinden çıkan kavga üzerine gerçekleştiği belirlendi. Saldırıda yaralanan 5 kişiden 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Saldırıyı gerçekleştirenler arasında bulunan 1 kişi olaydan yarım saat gözaltına alındı.
Esenyurt Mehterçeşme Mahallesi 1893 Sokak'ta saat 17.00 sıralarında kimliği belirsiz kişiler sokak üzerinde bulunan internet kafeye silahla saldırdı, olayda 5 kişi yaralandı. Olayın ardından yaralılar hastaneye kaldırılırken polis ekipleri de şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Polis ekiplerinin yaptıkları incelemelerde, silahlı saldırı olayı gerçekleşmeden önce "sigara isteme" meselesinden dolayı kafede kavga çıktığı öğrenildi. Kavga üzerine şüpheli şahısların silahla kafeye gelerek kurşun yağdırdığı belirlendi. Kurşunların hedefi olan 5 kişiden 3'ünün durumunun ağır olduğu bilgisi edinildi.
1 şüpheli gözaltında
Olayın ardından kayıplara karışan şüphelilerden bir tanesi polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı. Olaydan yarım saat sonra yakalanan Kürşat T. gözaltına alındı. Polis ekipleri kaçan diğer şüphelileri yakalamak için çalışmalarına devam ediyor.
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