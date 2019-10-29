Rusya YPG/PKK'nın güvenli bölgeden çekildiğini açıkladı
Rusya YPG/PKK'nın güvenli bölgeden çekildiğini açıkladı
|29 Ekim 2019 18:19
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Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, YPG/PKK terör örgütünün Suriye'nin kuzeydoğusundaki güvenli bölgeden çekilmesinin takvimden önce tamamlandığını söyledi.
Şoygu, Ermenistan'ın başkenti Erivan'da yaptığı temaslar sırasında, Suriye'nin kuzeydoğusundaki durum ile ilgili açıklamalarda bulundu.
YPG/PKK terör örgütünün Suriye'nin kuzeydoğusundaki güvenli bölgeden çekildiğini belirten Şoygu, "Silahlı unsurların güvenlik koridorunun oluşturulması gereken bölgeden çekilmesi, belirlenen takvimden önce tamamlandı. Rus askeri polisi ve Suriye sınır muhafızları buraya girdi." ifadelerini kullandı.
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