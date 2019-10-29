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Nusaybin'de trafik kazası: baba öldü, oğlu ağır yaralandı
Nusaybin-Midyat kara yolunda motosiklet ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında baba hayatını kaybetti, oğlu ağır yaralandı
|29 Ekim 2019 18:25
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Nusaybin-Midyat kara yolunda motosiklet ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında baba hayatını kaybetti, oğlu ağır yaralandı.
Alınan bilgilere göre, Nusaybin - Midyat karayolu Şahin Tepesi mevkiinde motosiklet ile kamyon çarpıştı. Kazada motosiklet üzerinde bulunan Mehmet Ali Doğan (54) olay yerinde hayatını kaybederken motosiklet üzerinde bulunan oğlu İlyas Doğan ise ağır yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, Mehmet Ali Doğan'ın cenazesi ise otopsi için morga kaldırıldı.
Kazayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı.
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