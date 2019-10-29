İlk kar düştü! 'Bu kış çok fena geçecek'
Tendürek Dağı'nın eteklerinde bulunan, Ağrı'nın Diyadin ilçesine bağlı, 2 bin 500 rakımlı Atadamı köyü, etkili olan kar yağışıyla beyaza büründü
|29 Ekim 2019 18:37
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Hava sıcaklığının düştüğü Ağrı'da, 3 bin 584 metre yükseklikteki Tendürek Dağı eteklerindeki Diyadin ilçesinin yüksek kesimlerine kar yağdı. 2 bin 500 rakımlı Atadamı köyü, kar yağışıyla sbeyaza büründü. Bölgede kar kalınlığı, 5 santimetreye ulaştı.
Karın erken yağdığını söyleyen köylülerden Seyit Öztürk, "29 Ekim'de kar yağması bizi şaşırttı. Bu yıl bölgeye kar erken düştü. Bu da gösteriyor ki kış çok fena geçecek" dedi.
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