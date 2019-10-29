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Güvenlik görevlisi evinde ölü bulundu
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde güvenlik görevlisi evinde ölü bulundu
|29 Ekim 2019 18:54
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Kastamonu'nun Tosya ilçesinde güvenlik görevlisi evinde ölü bulundu.
Edinilen bilgiye göre, özel bir fabrikada güvenlik görevlisi olarak çalışan 29 yaşındaki Adem Usta, nöbetini devredip evine gittikten sonra bir daha kendisinden haber alınamadı. Akrabalarının aramalarına cevap vermeyen Adem Usta, eve giden akrabaları cansız bedenini buldu. Sağlık ekipleri ve güvenlik güçlerine haber verilmesiyle eve gelen sağlık görevlileri tarafından Adem Usta'nın öldüğü belirlendi. Tosya Devlet Hastanesine kaldırılan Usta'nın kesin ölüm sebebi ise otopsi raporunun ardından belli olacak.
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