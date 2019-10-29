Bakan Akar: Bizim tek hedefimiz teröristler

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde kimyasal silah yok. TSK olarak DEAŞ'a karşı göğüs göğse savaşan tek orduyuz. 3 binden fazla DEAŞ'lıyı Suriye'nin kuzeyinde 700 DEAŞ'lıyı da Musul'un kenarında etkisiz hale getirdik. Kim yaptı bunları? Cevap yok. Silahlı Kuvvetlerimizin, Türkiye'nin DEAŞ ile mücadele konusunda durması, yavaşlaması, hafife alması asla söz konusu değil" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile Türkiye-Avrupa Birliği Karma İstişare Komite üyeleri ve TOBB Yönetim Kurulu üyeleri ile Milli Savunma Bakanlığında bir araya geldi. Cumhuriyeti'in kuruluşunun 96. yıl dönümünde heyetle bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu ifade eden Akar, Barış Pınarı Harekatı'na gösterdikleri destekten dolayı iş dünyası, işçi ve memur temsilcilerine teşekkür etti. Birlik ve beraberliğin önemine vurgu yapan Akar, Türkiye'nin yaptığı harekatların dünyanın her yerinde savunulabilecek nitelikte olduğunu söyleyerek, "Ne kimsenin toprağında gözümüz var ne de haksız kazanç peşindeyiz. Yapmaya çalıştığımız şey hudutlarımızın, halkımızın güvenliği, ülkemizin birliği ve bütünlüğü. Ülkemizin hemen dibinde bir oluşum içindeler. Bu terör koridoruna müsaade etmeyeceğimizi başından beri söyledik. Aynı zamanda herkesin toprak bütünlüğüne saygılı olduğumuzu de tekrar tekrar vurguladık" ifadelerini kullandı.

"Bizim tek hedefimiz teröristler "

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarının batı basını tarafından çarpıtılmaya çalışıldığını belirten Akar, "Böyle bir şey yok. Bizim Kürt kardeşlerimizle bir problemimiz yok. Bizim binlerce yıllık tarihimizden gelen milli, manevi değerlerimiz var. Kimseye 'sen öylesin', 'sen böylesin' diye bir şeyimiz yok. Biz 82 milyon bir milletiz, Türk milletiyiz. Bunun içinde herkes olabilir. Dini kökeni, etnik kökeni, mezhebi farklı olabilir. Biz bunların hepsini kucaklıyoruz. Siyasi görüşü, mezhebi, yaşam şekli farklı olabilir ama kökümüz aynı, gövdemiz aynı. Biz 82 milyonuz, kardeşiz, et ve tırnak gibiyiz. Bizim Suriye'deki teröristlerle mücadelemizin dışında oradaki Kürt, Arap, Keldani, Arami, Süryani, diğer etnik gruptan insanlarla bizim mücadelemiz asla ve kat'a söz konusu olamaz ama dış basın bunu bilinçli olarak çarpıtıyor. Bizim tek hedefimiz teröristler. Bunun dışında bizim bir hedefimiz olamaz" dedi.

"TSK envanterinde kimyasal silah yok"

"Bizim askerimizin karşıdan ateş gelmeden, karşısında teröristi görmeden ateş etmesi mümkün değil" diyen Akar, masum insanlara ateş edilmesinin asla söz konusu olamayacağına dikkat çekerek, "Bir de 'kimyasal silah' yalanı ortaya attılar. Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde kimyasal silah yok. TSK olarak DEAŞ'a karşı göğüs göğüse savaşan tek orduyuz. 3 binden fazla DEAŞ'lıyı Suriye'nin kuzeyinde 700 DEAŞ'lıyı da Musul'un kenarında etkisiz hale getirdik. Kim yaptı bunları? Cevap yok. Silahlı Kuvvetlerimizin, Türkiye'nin DEAŞ ile mücadele konusunda durması, yavaşlaması, hafife alması asla söz konusu değil. Çünkü biz şunun bilincindeyiz, DEAŞ hiçbir zaman Müslümanları ve İslamiyet'i temsil edemez. Dolayısıyla bu konuda yapılması gereken neyse herkesten daha çok yaptık, yapmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Barış Pınarı Harekatı kapsamında bin civarında teröristin etkisiz hale getirildiğini, irili ufaklı 500 yerleşim yerinin teröristlerden temizlendiğini bildiren Akar, "Şu anda buralardaki el yapımı patlayıcılar temizleniyor, ekmek dağıtılıyor, seyyar sağlık hizmetleri başladı, insanlar iş yerlerini açmaya başladı. Güvenlik, rahat huzur için elimizden gelen katkıyı yapmaya çalışıyoruz" dedi.

"Bu bir alçaklık"

Sadece masum insanlara karşı değil çevreye, tarihi, dini yapılara karşı da gerek harekatın planlamasında gerekse icrasında hiçbir ülkenin göstermediği hassasiyeti gösterdiklerini ifade eden Bakan Akar, "Bu hainler bir haftada bizim il, ilçe ve köylerimize bin havan, roket attılar. 9 aylık bebek, 20 kişi hayatını kaybetti, 187 yaralımız var, bu bir alçaklık" dedi.

Bakan Akar, batı ülkelerinden bu yaşananlarla ilgili bir yorum gelmediğine de dikkati çekti.

Suriye'nin kuzeyinde teröristleri hedef alan Barış Pınarı Harekatı'nın arkasında olduklarını belirten TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ise, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sizin kararlı ve dirayetli komutanızda ordumuzun terör örgütlerine karşı gösterdiği cansiperhane mücadele milletimize moral ve umut vermektedir" diye konuştu.

Harekatın başarıyla tamamlanmasıyla Türkiye'nin güney sınırlarının güven altına alınacağını belirten Hisarcıklıoğlu, "Böylece sınır ötesinde Türkiye'yi tehdit eden unsurların gelişmesine de fırsat verilmeyecek. Buradaki bütün meslek örgütleri olarak sizlere teşekkür ediyoruz. Bizler de buradaki arkadaşlarımla her milli davada, mücadelede olduğu gibi devletimizin yanında, milletimizin emrinde olmaya devam edeceğiz. Dualarımız ve tüm kalbimizle devletimizin ve tüm askerlerimizin yanındayız. Şuna inanıyoruz ki bizler el birliği ile bu mücadeleden zaferle çıkılacak" şeklinde konuştu.

Toplantının sonunda Hisarcıklıoğlu, yaptıkları açıklamalardan oluşan dosyayı da Bakan Akar'a takdim etti.