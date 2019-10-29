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Fahrettin Altun: Ortak devriyelerle Güvenli Bölge'yi kuracağız

İletişim Başkanı Fahrettin Altun:- "Türkiye ile Rusya, YPG'li teröristlerinin Güvenli Bölge'den çekilmesi için 150 saatlik bir süre belirlemişlerdi. Zaman doldu. Teröristler çekilmiş olsun ya da olmasın, ortak devriyelerle Güvenli Bölge'yi kuracağız"
 29 Ekim 2019 19:12
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Fahrettin Altun: Ortak devriyelerle Güvenli Bölge'yi kuracağız

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye ile Rusya tarafından YPG'li teröristlerin Güvenli Bölge'den çekilmesi için verilen 150 saatlik sürenin dolduğunu belirterek, teröristler çekilmiş olsun ya da olmasın, ortak devriyelerle Güvenli Bölge'nin kurulacağını bildirdi.

Altun, Twitter hesabından, Rusya ile varılan mutabakat doğrultusunda terör örgütü PKK/YPG'nin Güvenli Bölge'den çekilmesi için verilen 150 saatlik sürenin dolmasına ilişkin paylaşımda bulundu.

Fahrettin Altun, "Türkiye ile Rusya, YPG'li teröristlerinin güvenli bölgeden çekilmesi için 150 saatlik bir süre belirlemişlerdi. Zaman doldu. Teröristler çekilmiş olsun ya da olmasın, ortak devriyelerle Güvenli Bölge'yi kuracağız." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
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