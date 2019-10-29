BM Genel Sekreteri, 31 Ekim'de Türkiye'ye gelecek
BM Genel Sekreter sözcülerinden Farhan Haq:- "Genel Sekreter, perşembe günü İstanbul'da olacak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek ve İstanbul Arabuluculuk Konferansı'na katılacak"
|29 Ekim 2019 19:17
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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İstanbul Arabuluculuk Konferansı'na katılmak üzere 31 Ekim'de Türkiye'yi ziyaret edecek.
BM Genel Sekreter sözcülerinden Farhan Haq, günlük basın brifinginde, "Genel Sekreter, perşembe günü İstanbul'da olacak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek ve İstanbul Arabuluculuk Konferansı'na katılacak." dedi.
Haq, Guterres'in, en az gelişmiş ülkelere destek vermek için Gebze'de kurulan Teknoloji Bankası'nı da ziyaret edeceğini söyledi.
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