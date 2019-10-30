Yabancı uyruklu öğrencilere de DYK verilecek
|30 Ekim 2019 00:01
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"Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonlarının Desteklenmesi Projesi" kapsamında resmi okullarda 5-12. sınıf düzeyinde öğrenim gören ve belirli derslerden akademik olarak desteğe ihtiyaç duyan Yabancı Uyruklu (Suriyeli, Iraklı ve Afganistanlı) öğrencilere yönelik 30 Ekim 2019 - 15 Mayıs 2020 tarihleri arasında Destekleme Eğitimi yapılacaktır.
İşte o yazı;
Bazı ayrıntılar;
Destekleme Eğitimleri proje kapsamındaki 26 ilde açılacaktır (Adana, Adıyaman, Ankara, Antalya, Batman, Bursa, Çorum, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kilis, Kocaeli, Konya, Malatya, Mardin, Mersin, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Yalova).
Destekleme Eğitimi kapsamında okutulacak derslerde; yalnızca kadrolu ya da sözleşmeli öğretmenler görevlendirilir. Ücret karşılığı öğretmen görevlendirmesi yapılamaz.
Destekleme eğitiminde bir öğretmen haftada en fazla 4 saat derse girebilir.
Proje kapsamında açılan Destekleme Eğitimlerinde görev alan yönetici ve öğretmenlere bir saat karşılığında ödenecek ücret, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen bir saat karşılığındaki ek ders ücretinin %100 artırımlısıdır.
Diğer ayrıntılar için Destekleme Eğitimine yönelik usul ve esasların açıklanması amacıyla hazırlanan Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin Destekleme Eğitimi Kılavuzunu inceleyiniz.
Ahmet KANDEMİR
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