Eşi tarafından öldürülen polis ve annesi toprağa verildi
|29 Ekim 2019 19:27
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Mardin'in Ömerli ilçesinde polis memurunun silahla vurarak öldürdüğü eşi ve kayınvalidesi İzmir'de toprağa verildi.
Olay, Mardin'in Ömerli ilçesi Yeni Mahalle'de yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Ömerli İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Seyfullah Ç., iddiaya göre şiddetli geçimsizlik yaşadığı meslektaşı olan eşi ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Seyfullah Ç., tabancayla eşi Belma Ç. ve kayınvalidesi Ümmühan Güllü'ye tabancayla ateş açtı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Belma Ç. ve annesi Ümmühan Güllü'nün hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından polis memuru Seyfullah Ç. gözaltına alınırken Belma Ç. ve Ümmühan Güllü'nün cenazeleri otopsi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı. Yapılan otopsinin ardından anne-kızın cenazeleri İzmir'e gönderildi. Karabağlar ilçesi Yeşilyurt Ulu Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından anne ve kızı için helallik alındı. Belma Ç. ve annesi Ümmühan Güllü, Torbalı Ayrancılar Yeni Mezarlığında toprağa verildi.
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