Adli Tıp Uzmanı Dr. Muharrem Çelik kalbine yenildi
Ordu Adliyesinde Adli Tıp Uzmanı olarak görev yapan Dr. Muharrem Çelik, kalp krizi geçirerek 55 yaşında hayatını kaybetti.
|29 Ekim 2019 19:46
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Ordu Adliyesinde Adli Tıp Uzmanı olarak görev yapan Dr. Muharrem Çelik, kalp krizi geçirerek 55 yaşında hayatını kaybetti.
Ordu Adliyesinde uzun süredir Adli Tıp Uzmanı olarak görev yapan Dr. Muharrem Çelik, dün gece evinde kalp krizi geçirdi. Ailesi tarafından hastaneye kaldırılan Çelik, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Dr. Muharrem Çelik yarın Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde toprağa verilecek.
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