Ceren'in babasından duygusal 29 Ekim paylaşımı
|29 Ekim 2019 20:06
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Ankara'da, kopya çekerken yakaladığı öğrencisi Hasan İsmail Hikmet tarafından öldürülen Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Bölümü Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'in babası Mustafa Damar, sosyal medya hesabından kızıyla birlikte olduğu fotoğraf paylaşarak, "Cerensiz ilk 29 Ekim'de bin türlü duyguyla bir arada onsuz ve coşkusuz yaşıyorum. Bayramın kutlu olsun Cerenim" yazdı.
Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel, 2 Ocak 2019'da üniversite yerleşkesindeki odasında öğrencisi Hasan İsmail Hikmet tarafından tabancayla vurulduktan sonra bıçaklanarak öldürüldü.
Hasan İsmail Hikmet hakkında 'tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçundan dava açıldı.
Dava aşamasında kadın cinayetlerine dikkat çekmek için çeşitli etkinliklerde yer alan baba Mustafa Damar, sosyal medya hesabından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle paylaşımda bulundu.
Kızıyla küçükken çektirdikleri bir fotoğraf paylaşan baba Damar, fotoğrafın altına da, "Cumhuriyetin bin bir emekle yetiştirdiği kadınların sınıfta, sokak ortasında, evladının yanında yok edildiği bu zamanda Ceren'siz ilk 29 Ekim'de bin türlü duyguyu bir arada O'nsuz ve coşkusuz yaşıyorum. Bayramın kutlu olsun Cerenim" şeklinde duygularını paylaştı.
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