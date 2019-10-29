Memurları sevindirecek kanun teklifi hazırladı
|29 Ekim 2019 20:26
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CHP ve İYİ Parti, kabul edilmesi halinde memur ve öğretmenler için iki kanun teklifi hazırladı. Kanun teklifi ile memurlara aylık yiyecek ve yakacak yardımı yapılması, 24 Kasım'da ise öğretmenlere birer maaş ikramiye verilmesi isteniyor.
Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre, CHP ve İYİ Parti tarafından hazırlanan kanun teklifi ile memurlara yakacak ve giyecek yardımı yapılması öngörülüyor. Kanun teklifi ile aynı zamanda Öğretmenler Günü'nde öğretmenlere birer maaş ikramiye verilmesi istendi.
'KANUN HÜKMÜ VAR AMA BİR KURALA BAĞLI DEĞİL'
CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda memurların yiyecek yardımından yararlanacakları hükmünün bulunduğunu ancak bu yardımın bir kurala bağlanmadığını söyledi.
Kanun teklifiyle, 1500 gösterge rakamının memur maaş katsayısı ile çarpımından bulunacak miktarda aylık yiyecek yardımı yapılması istendi. Bu rakam bugün için 207 lira, 2020'de ise 216 lira olarak hesaplanıyor. Kanun teklifi ile memurlara kış aylarında dört ay boyunca 207'şer lira yakacak yardımı verilmesi de öngörülüyor.
9 YIL ÖNCE KARAR ALINMIŞTI
İYİ Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok da her yıl 24 Kasım Günü öğretmenlere birer maaş ikramiye verilmesini istedi. Ok, "2010 yılında yapılan 18. Milli Eğitim Şurası'nda bu yönde karar alındı. Ancak dokuz yıldır hayata geçirilmedi" dedi.
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