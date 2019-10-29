Bodrum Belediyesi'nin acı günü

Trafik kazasında yaşamını yitiren Bodrum Belediyesi personeli Cengiz Enç için, bugün Bodrum Belediye önünde bir anma töreni gerçekleşti. 41 yaşında kaza sonucu hayata veda eden Enç için gözyaşları sel oldu.

Anma Törenine Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, siyasi partilerin ilçe başkanları, STK temsilcileri yanı sıra Enç'in mesai arkadaşları ve dostları katıldı. Cengiz Enç'in cenazesi Bodrum Belediyesi önüne getirilirken, çalışma arkadaşları gözyaşlarını tutamadı. Enç kırmızı karanfillerle son yolculuğuna uğurlandı. Enç'in çağrı merkezindeki masası ise mesai arkadaşları tarafından çiçeklerle donatıldı.

Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Çağrı Merkezi'nde görev yapan Cengiz Enç'in anma töreninde konuşan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras "Sevgili kardeşimizi, Cengiz'imizi, ebediyete uğurladığımız bu kutsal günde hepimiz çok kederliyiz. Biz de onun bir ailesiydik. Cengiz kardeşimiz bütün Bodrum tarafından çok seviliyordu. Herkesin yardımına koşan, dünya iyisi bir insandı. Maalesef hayat böyle, yaradan kimi ne zaman yanına alacak belli değil. O şimdi bizim aramızdan ayrıldı. Allah taksiratını affetsin, ona haklarımız sonuna kadar helal olsun. Bizler de bundan sonra onun emanetine sonuna kadar sahip çıkmaya söz veriyoruz. Ailesi ailemiz, babası babamızdır, onlara sonuna kadar sahip çıkmaya ant içiyoruz. Ruhu şad olsun" dedi.

Anma töreninin ardından, Enç'in cenazesi, Kızılağaç Mahallesi'ndeki Hacı Ali Camii'ne götürüldü. Cengiz Enç, burada kılınan cenaze namazının ardından, Kızılağaç mezarlığına defnedildi.

Bodrum Belediyesi çalışanlarını derinden üzen elim olay, Cumartesi akşamı yaşandı. Gece 23.30 sıralarında Bodrum'dan Kızılağaç'taki evine giderken, Deve Güreşi Arenası'na gelmeden önceki yokuşta karşı yönden gelmekte olan bir pazarcı minibüsüne çarpan Enç, çarpmanın şiddetiyle savruldu. İlk müdahalesi olay yerinden geçmekte olan vatandaşlar tarafından yapılan Enç, daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Cengiz Enç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 28 Ekim Pazartesi öğle saatlerinde yaşama veda etti.

Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü bünyesinde ve çağrı merkezinde görev yapan ve çevresince çok sevilen bir insan olan Cengiz Enç, 41 yaşında, evli ve bir çocuk babasıydı.