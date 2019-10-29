1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Sarıkamış'a yılın ilk karı yağdı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yılın ilk karı yağdı. Kristal kar yağışı etrafı beyaza bürüdü.
 29 Ekim 2019 20:53
Yazdır
Sarıkamış'a yılın ilk karı yağdı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yılın ilk karı yağdı. Kristal kar yağışı etrafı beyaza bürüdü.

Yaklaşık bir haftadır sıcak havaların hüküm sürdüğü Sarıkamış'ta bugün soğuk hava etkili oldu. Yurdu etkisi altına alan soğuk ve yağışlı hava, Sarıkamış'ta kendini gösterdi. Akşam başlayan kristal kar yağışı bir anda etrafı beyaza bürüdü. Giderek artan ve lapa lapa yağan kar, vatandaşlar tarafından sevinçle karşılandı. Sarıkamış Kayak Merkezinde bulunan Kayı Snow Otel İşletmecisi Yusuf Korkmaz, mevsimin ilk karının yağdığını söyledi. Korkmaz, "Şu anda 2600 rakımlı Sarıkamış Bayrak Tepedeyiz. Yılın ilk karı yağmaya başladı. İnşallah bu yıl güzel bir sezon geçiririz. Hayırlı olsun" dedi.

Karın etkili olduğu mevkide vatandaşlar kartopu oynayarak karın keyfini çıkardılar.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Fotoğraf tutkunları Yedigöller'den vazgeçmiyor
29 Ekim 2019 23:41		 Restore edilen tarihi Meriç Köprüsü, trafiğe açıldı
29 Ekim 2019 23:00
Kapalıçarşı kırmızı-beyaza büründü
29 Ekim 2019 20:16		 Siirt-Ankara uçak seferleri başladı
29 Ekim 2019 16:18
Bol hamsi tezgahları şenlendirdi
29 Ekim 2019 15:26		 İlçe Belediyesi 34 çalışanı işten çıkardı
28 Ekim 2019 23:40
99 milyon TL değerindeki hotel'e icra şoku
28 Ekim 2019 23:33		 Diyarbakır'daki arazi davası 50 yıldır çözülemiyor
28 Ekim 2019 23:13
Artvin sonbaharda fotoğraf tutkunlarını cezbediyor
28 Ekim 2019 22:43		 HDP binasına güvenlik kamerası takıldı, aileler suç duyurusunda bulundu
28 Ekim 2019 16:07
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:22 - '354 ilçemizde evde bakım hizmeti veriyoruz'13:18 - Davutoğlu, Babacan ile ittifak kurabilir13:14 - 'Türkiye'ye 95 binin üzerinde siber saldırı gerçekleştirildi'13:11 - Borsa, günün ilk yarısında geriledi13:11 - Erdoğan'dan vekillere... Aldığımız ücreti kendimize helal kılmalıyız13:10 - Bakan Akar'dan ABD Temsilciler Meclisi kararlarına tepki13:05 - Türkiye tapu kaydı sıralamasında dünyada 27. sıraya yükseldi12:58 - 'DEAŞ'a yönelik operasyonlarda 100 kişi gözaltına alındı'12:49 - 29 Ekim'de Belediye Başkanına saldırı12:47 - Çeyrek altın ne kadar?
12:45 - Ankara Şehir Hastanesinde gebe okulu hizmeti12:43 - Erdoğan: Gerekirse güvenli bölge alanımızı genişleteceğiz12:33 - Bakan Ersoy: Ne gerekiyorsa yapacaksınız, bahane uydurmayın!12:29 - Cıbıltepe Kayak Merkezi'ne mevsimin ilk karı yağdı - KARS12:09 - 'ABD tasarı ile Mutabakatın intikamını almaya çalışıyor'12:03 - Gün ortasında dolar düşüşe geçti12:01 - İşyerinde kavgada ilk yumruğu atan yanar!12:01 - Geç geleni belediyeye almadı, bugün herkes vaktinde geldi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Yeni vergi kanunu teklifini nasıl buldunuz?
ÇOK OKUNANLAR
29 Ekim kabul töreninde 6 bakanla konuştuk
Tapu harcı gerçek değerinden alınacak
Strateji ve Bütçe Başkanlığından, işçi alımları hakkında önemli genelge!
Konya'da cinsiyet değiştirmek isteyen kız, sevdiği kızı kaçırmak istedi
Mehmet Ali Erbil yeniden yoğun bakıma alındı
İkinci yargı paketinde 'çocuk gelin' tartışması
İnternetteki ürüne 1300 TL verdi, dolandırıldı
'Para bitince kapıyı gösteren sevgilisini öldürdü'
Türk Lirası fırtınadan sağlam çıktı
Unvan bazında, TCDD personelinin 2019 yılı temel ücretleri
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
29.10.2019 anadolu efes vs kızılyıldız maci 1
129 bin suçlunun şartlı tahliye edilmesi 1
Memurlar.Net 3
şanışer 1
Patik çorap 3
F klavye 2
30.10.2019 maccabi vs fenerbahce maci 1
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 1
sınavları maliyetine yapıyoruz 3
fatih tezcan'ın skandal paylaşımı 2
SON İLANLAR
TÜBİTAK BİLGEM 15 Personel Alacak
Konya Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Konya Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Atatürk Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sinop Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Sinop Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam