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Tartıştığı kişiyi vuran polis memuru intihar etti
Aydın'da, tartıştığı kişiyi tabancayla öldüren polis memuru, aynı silahla intihar etti.
|29 Ekim 2019 21:03
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Aydın'da, tartıştığı kişiyi tabancayla öldüren polis memuru, aynı silahla intihar etti.
İddiaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Atilla Durmuş (44), bir alışveriş merkezinin bahçesinde alacak meselesi nedeniyle Ahmet Barut ile tartıştı.
Tartışmanın büyümesi üzerine Durmuş, beylik tabancasıyla Barut'u yaralayıp daha sonra kendi başına ateş etti.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Durmuş ve Barut, 112 Acil Sağlık ekiplerince Aydın Devlet Hastanesi ve Adnan Menderes Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılar, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Bu arada İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici de olay yerine gelip bilgi aldı.
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