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29 Ekim kabul töreninde 6 bakanla konuştuk

Dün, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenine katılan bakanlar konuştuk
 30 Ekim 2019 00:01
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29 Ekim kabul töreninde 6 bakanla konuştuk

Memurlar.net olarak dün, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlenen Cumhuriyet Bayramı Kabul Törenine katıldık.

Tören öncesinde, eğer karşılaşırsak diye bazı bakanlar için sorular hazırlamıştık.

Öncelikle şunu belirtelim... Tören kalabalık olduğu için bakanlarla uzun uzun görüşme imkanı olmadı. Merhabalaşmadan sonra hızlıca sorumuzu sorduk.

İşte soru sorma imkanımızın olduğu 6 bakan

ZİYA SELÇUK

İlk olarak Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'la görüştük. Formasyon konusunu gündeme getirdik. Bakan Ziya Selçuk, Dekanlar ve YÖK Başkanı ile konuyu görüştüğünü, 9 sayılı cetveli kaldırdıklarını ama bazı üniversitelerin hala ilana çıktığını belirti ve "Önümüzdeki günlerde tamamen gündemden çıkacak" dedi.

SÜLEYMAN SOYLU

Eylül ayı mazeret atamalarını sorduk. Ama Bakanın pek konudan haberdar olmadığını gördük.

ZEHRA ZÜMRÜT SELÇUK

Yarı zamanlı çalışma yönetmeliği ne aşamada diye sorduk. Bakan Selçuk "Ben çıkartmaya çalışıyorum" dedi.

FUAT OKTAY

Yarı zamanlı çalışma yönetmeliğiyle ilgili sorumuza "Devletin verdiği söz hiçbir zaman yerde kalmaz" dedi.

FAHRETTİN KOCA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya personel alımının Eylül Ekim aylarında olacağına yönelik sözlerini hatırlattık. Bakan Koca "Yıl sonunda alım olacak" dedi.

AHDULHAMİT GÜL

Yazı işleri müdürlüğü için görevde yükselmesini sorduk. Bakan Gül "Bu sınav açılacak, arkadaşlar çalışıyor" dedi.
Memurlar.Net - Özel

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