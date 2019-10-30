29 Ekim kabul töreninde 6 bakanla konuştuk
|30 Ekim 2019 00:01
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Memurlar.net olarak dün, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlenen Cumhuriyet Bayramı Kabul Törenine katıldık.
Tören öncesinde, eğer karşılaşırsak diye bazı bakanlar için sorular hazırlamıştık.
Öncelikle şunu belirtelim... Tören kalabalık olduğu için bakanlarla uzun uzun görüşme imkanı olmadı. Merhabalaşmadan sonra hızlıca sorumuzu sorduk.
İşte soru sorma imkanımızın olduğu 6 bakan
ZİYA SELÇUK
İlk olarak Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'la görüştük. Formasyon konusunu gündeme getirdik. Bakan Ziya Selçuk, Dekanlar ve YÖK Başkanı ile konuyu görüştüğünü, 9 sayılı cetveli kaldırdıklarını ama bazı üniversitelerin hala ilana çıktığını belirti ve "Önümüzdeki günlerde tamamen gündemden çıkacak" dedi.
SÜLEYMAN SOYLU
Eylül ayı mazeret atamalarını sorduk. Ama Bakanın pek konudan haberdar olmadığını gördük.
ZEHRA ZÜMRÜT SELÇUK
Yarı zamanlı çalışma yönetmeliği ne aşamada diye sorduk. Bakan Selçuk "Ben çıkartmaya çalışıyorum" dedi.
FUAT OKTAY
Yarı zamanlı çalışma yönetmeliğiyle ilgili sorumuza "Devletin verdiği söz hiçbir zaman yerde kalmaz" dedi.
FAHRETTİN KOCA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya personel alımının Eylül Ekim aylarında olacağına yönelik sözlerini hatırlattık. Bakan Koca "Yıl sonunda alım olacak" dedi.
AHDULHAMİT GÜL
Yazı işleri müdürlüğü için görevde yükselmesini sorduk. Bakan Gül "Bu sınav açılacak, arkadaşlar çalışıyor" dedi.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kabul töreninden ikinci kareler pic.twitter.com/rKWhTxDoSIMemurlarNet (@memurlarnet) October 29, 2019
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