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Alman eğitimci minik öğrencileri hayata hazırlıyor

Almanya'da okurken tanışıp evlendiği Türk eşiyle 1996 yılında İzmir'e yerleşen Marion Şendil, Güzelbahçe ilçesinde açtığı anaokulunda 12 yıldır öğretmenlik yapıyor.
 29 Ekim 2019 22:10
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Alman eğitimci minik öğrencileri hayata hazırlıyor

Ülkesinde tanışıp evlendiği Türk eşiyle 23 yıl önce İzmir'e yerleşen Alman Marion Şendil, Güzelbahçe'de açtıkları anaokulunda minik öğrencilerin yabancı dil yeteneğini geliştirmek için çaba gösteriyor.

Marion Şendil ile eşi Cumhur Şendil'in yolu Almanya'da pedagoji eğitimi aldıkları üniversitede kesişti. Bir süre arkadaşlık ettikten sonra 1980'da evlenen çift, 16 yıl Almanya'da yaşayıp Türkiye'ye döndü.

Bir süre İzmir'deki özel eğitim kurumlarında Almanca öğretmenliği yapan çift, 2007'de Güzelbahçe ilçesinde anaokulu açtı.

Marion ve Cumhur Şendil, 12 senedir öğrencilerini özellikle Almanca öğrenmeleri için teşvik ediyor.

Marion Şendil (solda) Cumhur Şendil (sağda)

"Minik öğrencilerime katkı sunduğum için memnunum"

Marion Şendil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 23 yıldır yaşadığı İzmir'de çalışmaktan çok mutlu olduğunu söyledi.

Anaokulunda Türkçe ve Almanca eğitim verdiklerini ifade eden Şendil, "Almanya'da Türk aileleri yakından tanıdığım için burada yabancılık çekmedim. Türkiye çok güzel bir ülke ve burada minik öğrencilerime katkı sunduğum için memnunum. " diye konuştu.

Anaokulunun özellikle bahçeli olmasını istediklerini söyleyen Şendil, "Arkasında çok büyük bir orman var. Günümüzde yabancı dil önemli olduğu için çocukların Almanca öğrenmeleri için gayret gösteriyoruz." dedi.

"Kendine güvenen bireyler yetiştirmeyi amaçlıyoruz"

Cumhur Şendil ise öğretmenlik mesleğini çok sevdiklerini dile getirdi.

Değişim programları kapsamında Almanya'dan gelen stajyer öğrencileri de ağırladıklarını aktaran Şendil, "Kendine güvenen bireyler yetiştirmeyi amaçlıyoruz çünkü artık dünyada büyük bir rekabet ortamı var. Bizim çocuklarımızın da buna dayanıklı olmaları gerekiyor." şeklinde konuştu.
Anadolu Ajansı
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