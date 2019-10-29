Ders arası konser
|29 Ekim 2019 22:12
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Eczacı Neşem Özlen Güray Anadolu Lisesi öğrencileri ders aralarında verdikleri mini konserlerle arkadaşlarını motive ediyor.
''Öğrencinin Sesi Okulun Nefesi Projesi" kapsamında dileyen öğrenciler arkadaşları yemekteyken mini konserler verip sevilen şarkıları müzik eşliğinde seslendiriyor.
AA muhabirine projeyle ilgili açıklama yapan Eczacı Neşem Özlen Güray Anadolu Lisesi Müdürü Yılmaz Öztürk, uygulamayla öğrencilerin okula aidiyet duygusunun güçlendiğini anlattı.
"Okulumuzda, ideal öğrenme ortamı oluşturulduğunda öğrencinin neler yapabileceklerini gözlemliyoruz." diyen Öztürk, bu şekilde okula severek gelen öğrencilerin başarı oranının yükseldiğini kaydetti.
"Doğal sesler dikkat dağıtıcı bir hale gelmeden odağı artırıyor"
Öztürk, şunları kaydetti:
''Doğanın sesleri sadece iyi hissetmemizi sağlamıyor, aynı zamanda bilişsel fonksiyonumuzu geliştirmek için beynimizi mümkün olan en iyi şekilde etkiliyor. Doğal sesler dikkat dağıtıcı bir hale gelmeden odağı artırıyor. Ayrıca öğrencilerimizden hikayesi olan Yemen Türküsü, Hey Onbeşli ve film müzikleri gibi eserleri istiyoruz. Öğrencilerimiz bu çalışmaların ders planlamasında aksama yaratmayacağının bilincinde. Çünkü sevdiğiniz müziği dinleyebilmek verim artışı yaratır. 'Şarkılar genellikle aşırı stresli durumlarda çözümleri keşfetme şansı sağlar. Hızlı müzik dinlerken daha hızlı koşmamızın ya da spor salonunda daha iyi performans göstermemizin bir sebebi var. Bir şarkıyı aktif olarak dinlemiyorsanız bile, tempo sizin ofiste, okuldaki işinizi de derinden etkiler.''
"Gençlerimiz daha çok okula, derslere bağlı oluyor"
Müzik Öğretmeni Eyüp Ahmet Elifoğlu ise ritim çalışmalarının hafızayı güçlendirdiğini, iyi ritim tutabilen öğrencilerin diğer derslerde de başarılı olduğunu belirterek, ritim çalışmalarının beynin belli fonksiyonlarını aktif hale getirdiğini söyledi.
Müzik aletlerinin birçoğunun okuldan temin edildiği aktaran Elifoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:
''Unutulmaz film müzikleri, hikayesi olan türküler, bulunduğumuz şehrin müzikleri, bölgesel müzikler ve ilginç çalgıların tanıtımı konu başlıklarıyla gençlerle kalıcı dersler yapıyoruz. Bu çalışmayla gençlerimiz daha çok okula, derslere bağlı oluyor. Düzenlenecek olan okullar arası yarışmalara da katılabiliriz.''
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