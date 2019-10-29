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Süper Lig'de ilk 9 haftanın yerli raporu

Süper Lig'de sezonun ilk 9 haftası geride kalırken kulüplerin yerli oyunculara verdiği sürelerde dikkat çekici istatistikler göze çarpıyor.
 29 Ekim 2019 22:19
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Süper Lig'de ilk 9 haftanın yerli raporu

Süper Lig'de 9'uncu hafta maçları dün oynanan Medipol Başakşehir - Trabzonspor mücadelesi ile tamamlandı. Sezon başından bu haftaya geçen süreçte kulüplerin yerli oyunculara verdiği süreler de netlik kazanmaya başladı. Geride kalan haftalarda 6 yerli kaleci hiçbir maçı kaçırmazken, defansta ve orta sahada da bütün maçlarda 90 dakika forma giyen yerli oyuncular dikkat çekti.

YERLİ OYUNCUYA EN FAZLA SÜRE VEREN SİVASSPOR, EN AZ İSE GALATASARAY

İlk 9 haftanın maçları incelendiğinde, yerli oyunculara en fazla süre veren takımın Demir Grup Sivasspor olduğu görüldü. Yerli oyuncuların toplam 4 bin 322 dakika forma giydiği Sivasspor bu alanda ilk sırada yer aldı. Sivasspor'u 614 dakika farkla Antalyaspor takip etti. Kırmızı-beyazlılarda yerli oyuncular 3 bin 708 dakika görev aldı.

Yerli oyunculara en az süre veren takım ise Galatasaray oldu. Sarı-kırmızılı ekip geride kalan 9 haftada yerli oyuncularına 1243 dakika süre verirken, bu istatistikle son sırada yer aldı. Galatasaray'ın ardından yerli oyuncularını en az oynatan ikinci takım ise 1609 dakika ile Çaykur Rizespor.

EN ÇOK YERLİ OYUNCU KULLANAN KAYSERİSPOR

Süper Lig'de ilk 9 haftada en çok yerli oyuncu kulanan takım ise İstikbal Mobilya Kayserispor oldu. Sarı-kırmızılı ekip bu süreçte 14 yerli futbolcuya forma şansı verirken, bu oyuncular toplamda 2 bin 913 dakika süre aldı. Bu alanda Kayserispor'u Göztepe takip ederken, İzmir ekibi 12 oyuncusuna 3 bin 514 dakika süre verdi.

KALECİLER GÖZ DOLDURUYOR

Oyuncuların mevkileri göz önüne alındığında ise yerli kalecilerin bu alanda öne çıktığı görülüyor. Süper Lig'de 6 yerli file bekçisi, geride kalan 9 haftada bir dakika bile kaçırmayarak takımlarının kalelerinde maçları tamamladı. Bu oyuncuların isimleri şöyle:

Altay Bayındır (Fenerbahçe)

Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Mert Günok (Medipol Başakşehir)

Fatih Öztürk (Kasımpaşa)

Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor)

Korcan Çelikay (MKE Ankaragücü)

DEFANS VE ORTA SAHADA TOPLAM 6 OYUNCU

Yerli kaleciler başarılı istatistiğe imza atarken, hücumda tersi bir durum söz konusu. Süper Lig'de hiçbir yerli forvet maçların tamamında sahada yer almadı. Defans ve orta sahada ise toplam 6 yerli oyuncu takımlarının formalarını bütün 90 dakikalarda terletmiş durumda. Bu isimler şu şekilde:

Ozan Tufan (Fenerbahçe)

Caner Osmanpaşa, Hakan Arslan (Demir Grup Sivasspor)

Caner Erkin (Beşiktaş)

Nazım Sangare (Antalyaspor)

Aytaç Kara (Kasımpaşa)

TAKIMLARIN YERLİ OYUNCULARA VERDİĞİ SÜRELER

Süper Lig'de ilk 9 hafta sonunda takımların yerli oyuncularına verdiği süreler ise şu şekilde oluştu:

1- Demir Grup Sivasspor: 4322 dakika

2- Antalyaspor: 3708 dakika

3- Beşiktaş: 3675 dakika

4- Fenerbahçe: 3655 dakika

5- Göztepe: 3514 dakika

6- Ankaragücü: 3369 dakika

7- Kasımpaşa: 3351 dakika

8- İttifak Holding Konyaspor: 3206 dakika

9- İstikbal Mobilya Kayserispor: 2913 dakika

10- Trabzonspor: 2904 dakika

11- Yeni Malatyaspor: 2758 dakika

12- Gençlerbirliği: 2482 dakika

13- Medipol Başakşehir: 2435 dakika

14- Gaziantep FK: 2201 dakika

15- Yukatel Denizlispor: 1993 dakika

16- Aytemiz Alanyaspor: 1815 dakika

17- Çaykur Rizespor: 1609 dakika

18- Galatasaray: 1243 dakika
DHA
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