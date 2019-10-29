1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Akar: Ortak devriye önümüzdeki günlerde başlayacak

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar:- "(Güvenli Bölge'de Rusya ile ortak devriye) Önümüzdeki günlerde, kısa süre sonra başlayacak, onda sorun yok" - "Ayın 22'sinde Rusya'da yaptığımız mutabakatın taktik ve tekniğini konuşuyoruz, nasıl uygulayacağız araziye... Gayet güzel gidiyor görüşmeler, konuşmalar"
 29 Ekim 2019 22:25
Yazdır
Akar: Ortak devriye önümüzdeki günlerde başlayacak

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye ile Rusya'nın Güvenli Bölge'de ortak askeri devriyeye yakın zamanda başlayacağını bildirdi.

Akar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi bünyesindeki Sergi Salonu'nda düzenlenen Cumhuriyet Bayramı Kabul Töreni'nde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'yarından itibaren Rusya ile görüşmeler olacak' dedi. Bununla ilgili değerlendirmeniz nedir?" sorusuna Akar, "Devam ediyor, dün geldiler askeri heyetler çalıştı, bugün de çalıştılar, yarın da çalışacağız. Ayın 22'sinde Rusya'da yaptığımız mutabakatın taktik ve tekniğini konuşuyoruz, nasıl uygulayacağız araziye... Gayet güzel gidiyor görüşmeler, konuşmalar. Bunlar sonuçlandığı zaman da sizlerle paylaşacağız." yanıtını verdi.

"Ortak devriye konusunda bir zamanlama var mı?" sorusu üzerine Akar, "Önümüzdeki günlerde, kısa süre sonra başlayacak, onda sorun yok." dedi.

"O zaman buradaki görüşmelerin ardından mı netleşecek?" sorusuna Akar, "Tabii onu konuşuyorlar arkadaşlarımız, onu tartışıyorlar." yanıtını verdi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Davutoğlu, Babacan ile ittifak kurabilir
30 Ekim 2019 13:18		 Erdoğan'dan vekillere... Aldığımız ücreti kendimize helal kılmalıyız
30 Ekim 2019 13:11
Bakan Akar'dan ABD Temsilciler Meclisi kararlarına tepki
30 Ekim 2019 13:10		 Erdoğan: Gerekirse güvenli bölge alanımızı genişleteceğiz
30 Ekim 2019 12:43
'ABD tasarı ile Mutabakatın intikamını almaya çalışıyor'
30 Ekim 2019 12:09		 Geç geleni belediyeye almadı, bugün herkes vaktinde geldi
30 Ekim 2019 12:01
CHP ve AK Partililer fener alayında kol kola yürüdü
30 Ekim 2019 11:59		 'Türkçe tabela kullananlara vergi indirimi imkanı getirilmeli'
30 Ekim 2019 11:07
'Yeni bir insan hakları eylem planı hazırlıyoruz'
30 Ekim 2019 11:02		 MEB'den sınav hizmetlerinin kalitesini artırmak için büyük yatırım
30 Ekim 2019 10:57
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:22 - '354 ilçemizde evde bakım hizmeti veriyoruz'13:18 - Davutoğlu, Babacan ile ittifak kurabilir13:14 - 'Türkiye'ye 95 binin üzerinde siber saldırı gerçekleştirildi'13:11 - Borsa, günün ilk yarısında geriledi13:11 - Erdoğan'dan vekillere... Aldığımız ücreti kendimize helal kılmalıyız13:10 - Bakan Akar'dan ABD Temsilciler Meclisi kararlarına tepki13:05 - Türkiye tapu kaydı sıralamasında dünyada 27. sıraya yükseldi12:58 - 'DEAŞ'a yönelik operasyonlarda 100 kişi gözaltına alındı'12:49 - 29 Ekim'de Belediye Başkanına saldırı12:47 - Çeyrek altın ne kadar?
12:45 - Ankara Şehir Hastanesinde gebe okulu hizmeti12:43 - Erdoğan: Gerekirse güvenli bölge alanımızı genişleteceğiz12:33 - Bakan Ersoy: Ne gerekiyorsa yapacaksınız, bahane uydurmayın!12:29 - Cıbıltepe Kayak Merkezi'ne mevsimin ilk karı yağdı - KARS12:09 - 'ABD tasarı ile Mutabakatın intikamını almaya çalışıyor'12:03 - Gün ortasında dolar düşüşe geçti12:01 - İşyerinde kavgada ilk yumruğu atan yanar!12:01 - Geç geleni belediyeye almadı, bugün herkes vaktinde geldi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Yeni vergi kanunu teklifini nasıl buldunuz?
ÇOK OKUNANLAR
29 Ekim kabul töreninde 6 bakanla konuştuk
Tapu harcı gerçek değerinden alınacak
Strateji ve Bütçe Başkanlığından, işçi alımları hakkında önemli genelge!
Konya'da cinsiyet değiştirmek isteyen kız, sevdiği kızı kaçırmak istedi
Mehmet Ali Erbil yeniden yoğun bakıma alındı
İkinci yargı paketinde 'çocuk gelin' tartışması
İnternetteki ürüne 1300 TL verdi, dolandırıldı
'Para bitince kapıyı gösteren sevgilisini öldürdü'
Türk Lirası fırtınadan sağlam çıktı
Unvan bazında, TCDD personelinin 2019 yılı temel ücretleri
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
şu an çalan şarkı 2
F klavye 2
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 1
30.10.2019 maccabi vs fenerbahce maci 1
Bağdadi'yi Öldüren Herkesle Evlenirim 4
şanışer 1
Patik çorap 3
pilot kalem 1
sınavları maliyetine yapıyoruz 3
29.10.2019 anadolu efes vs kızılyıldız maci 1
SON İLANLAR
TÜBİTAK BİLGEM 15 Personel Alacak
Konya Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Konya Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Atatürk Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sinop Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Sinop Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam