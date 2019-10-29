Türkiye'nin SU-35 savaş uçağı alacak mı?
|29 Ekim 2019 22:42
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Dünyanın sayılı savunma sanayi ve teknoloji dergilerinden olan Defense News, Türk yetkililere dayandırdığı haberde Türk ve Rus makamların SU-35 savaş uçaklarının alımı için yoğun bir müzakere süreci içinde olduğunu iddia etmişti. Bu iddia ile ilgili Beştepe'deki 29 Ekim resepsiyonunda konuşan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Türkiye'nin SU-35 alacağı iddiası yalan." dedi.
Beştepe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından düzenlenen kabul törenine katılan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar kritik önemde açıklamalarda bulundu.
"DEVRİYELER KISA SÜRECE BAŞLAYACAK"
Akar, "Kısa zamanda Rusya ile ortak devriyeler başlayacak. ABD ve Rusya ile görüşmeler açık ve net ilerliyor, sorun yok, ilerliyoruz." dedi. Akar, Bağdadi'nin öldürüldüğü operasyon içinse, "ABD Bağdadi operasyonu için bilgi verdi. Biz de birliklerimize gerekli talimatı verdik." diye konuştu.
TÜRKİYE'NİN SU-35 ALACAĞI İDDİASI YALAN
Rusya'da SU-35 alımına ilişkin olarak da "Türkiye'nin SU-35 alacağı iddiası yalan. Biz F-35 projesinin ortağıyız, hakkımızı verin diyoruz" ifadesini kullandı.
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