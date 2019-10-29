Beştepe'deki 29 Ekim resepsiyonunda dikkat çeken isimler

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi bünyesindeki Sergi Salonu'nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kabul Töreni yapıldı.

Törene, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan bazı askerlerle geldi.

Erdoğan çiftinin, salona gelmelerinin ardından şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu. Daha sonra Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan video gösterildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından, eşi Emine Erdoğan ile salonu gezerek törene katılan davetlilerle sohbet etti, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Törene, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, bazı bakanlar, eski başbakanlardan Tansu Çiller, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, MHP Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan ve MHP heyeti ile DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Mehmet Hakan Atilla da katıldı.

Azınlık cemaatlerinin temsilcilerinin de bulunduğu törende, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Orhan Gencebay, Ümit Besen, Metin Şentürk, Bülent İnal, Hasan Kaçan'ın da aralarında bulunduğu sanat ve spor camiasından isimler yer aldı.

Törene, şehit yakını ve gaziler ile farklı spor dallarında uluslararası derece kazanan milli sporcular, Ankara'da görevli yabancı misyon şefleri, bürokratlar, akademisyenler, sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin de bulunduğu çok sayıda davetli katıldı.

Törende, yabancı konuklar için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının simültane tercümesi yapıldı.

Davetliler, Sergi Salonu girişinde, Mehter Birliği ve tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerlerle karşılandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu tarafından kahramanlık türkülerinin seslendirildiği törende, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Bando Komutanlığı da eserlerini icra etti.

- Kabul töreninin özel davetlileri

Çocukları terör örgütü tarafından kaçırılan annelerin Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde yaptıkları oturma eylemini ağustos ayında başlatan ve bu sayede oğluna kavuşan Hacire Akar da törene katıldı.

Kendi yetiştirdiği elmaları, Türk bayraklarıyla donattığı aracıyla Denizli'den Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine götürerek buradaki güvenlik kuvvetleri ve AFAD ekiplerine teslim eden 70 yaşındaki Muhammet Yılmaz da törende yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlatılan Okuma Yazma Seferberliği kapsamında 2018-2019 eğitim ve öğretim yılında Bursa'nın Keles Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce açılan kursa 85 yaşında katılarak okuma yazma öğrenen Şahizar Yıltır da törene iştirak etti.

Slovakya'nın Bratislava kentindeki 2019 Avrupa Yaş Grupları Satranç Şampiyonası'nda 8 yaş grubunda 8'de 8 yaparak son tura kalmadan şampiyon olmayı başaran ve dünya ELO sıralamasında bin 798 puan ile ilk sırada yer alan Yağız Kaan Erdoğmuş'un da katıldığı törende, Hakkari'nin Yüksekova ilçesine 17 kilometre mesafedeki Suüstü köyünde yaşayan ve 1984'te evinin yakınındaki tepeye diktiği direkteki Türk bayrağını aldığı tüm tehditlere rağmen indirmeyen Tahir Öztepe de yer aldı.