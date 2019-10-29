1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Eda öğretmenin köpek sevgisi

Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Kayalar Ortaokulu'nda İngilizce öğretmeni olarak görev yapan Eda Kırkıcı Yıldız (37), sadece çocuklara değil, sokaklarda yaşayan köpeklere de sahip çıkıyor.
 29 Ekim 2019 22:49
Yazdır
Eda öğretmenin köpek sevgisi

Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Kayalar Ortaokulu'nda İngilizce öğretmeni olarak görev yapan Eda Kırkıcı Yıldız (37), sadece çocuklara değil, sokaklarda yaşayan köpeklere de sahip çıkıyor. Öğretmen Yıldız'ın imkanları ölçüsünde beslediği köpekler, kendisini gördükleri anda etrafını sarıp, kucağına atlıyor.

Irak ve İran sınırında bulunan Şemdinli ilçesine 10 kilometre uzaklıkta bulunan Kayalar köyündeki ortaokulda İngilizce öğretmeni olarak görev yapan Eda Kırkıcı Yıldız, 3 yıldır ilçede bulunuyor. Bir yandan çocukları eğiten öğretmen Yıldız, bir yandan da sokak hayvanları için mücadele ediyor. Yıldız, dersi biter bitmez sokak hayvanlarının yoğun olarak bulunduğu mevkiye gidiyor. Yüzlerce başıboş köpeğin bulunduğu alanda, kendi getirdiği ve çevreden topladığı yiyeceklerle hayvanları besleyen Yıldız, yaralı olanların da bakımını yapıyor.

KÖPEKLERİN ÖLDÜĞÜNÜ GÖRÜYORDUM

Eda Kırkıcı Yıldız'ın otomobiliyle geldiğini fark eden köpekler, bir anda etrafına toplanıyor. Köpekleri sevip, ilgilenen Yıldız, daha sonra onları besliyor. Bunu her gün yaptığın belirten Yıldız, Akşamüstü onların etini, mamalarını, suyunu bırakıp öyle dönüyorum. Hafta sonları da sabah erkenden geliyorum. Çöplükte yüzlerce köpek görüyordum. Çoğu hasta, yaralı, araçların çarptığı çok sayıda köpek vardı. Bunları görünce içim acıyordu. Okul sonrası yemek götürmeye ve onlara kulübe yapmaya başladım. Çünkü buranın kışı çok sert geçiyor. Hayvanlar üşüyorlardı. Onlara yaptığımız kulübeler için belediye yardımcı oldu. Sadece kulübeyle yetecek bir iş değildi bu. Çünkü hastalıktan ölen hayvanlar oluyor. İlaç ve mama desteğine ihtiyacım oluyor. Birçok yerden mama desteği geliyor, ama ara ara. Bunun sürekli olması gerekiyor. Böyle durumlarda mamaları kendim alıyorum dedi.

BARINAĞA İHTİYAÇ VAR

Şemdinli halkının hayvanlar konusunda çok duyarlı olduğunu da anlatan Yıldız, Şemdinli halkı da sağ olsun, 'ne gerekiyorsa hazırız' diyorlar. Öğretmen arkadaşlardan da yardım etmek isteyenler oldu. Ara ara benimle çöplüğe gelip yardım eden öğretmen arkadaşlarım oluyor. Mama yardımında bulunanlar da oluyor. Herkes bir kulübe getirirse orası çok güzel bir barınak olabilir. Buranın gerçek anlamda bir barınağa ihtiyacı var. Çünkü her geçen gün oraya köpekler atılıyor. Benim orada baktığımı biliyorlar ve bu döngü sürekli devam ediyor. Güzel bir barınağımız olsa ve çitlerle çevirsek çok daha iyi olacak. Bu konuda belediye ve ilçe tarım müdürlüğü destek olursa daha iyi olur. Çünkü bu köpeklerin kısırlaştırılması gerekir. Bu konuda elimden bir şey gelmiyor diye konuştu.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Kaza geçirdiği için okula gidemeyen öğrencisine evde ders veriyor
30 Ekim 2019 10:28		 Kadroya geçen sözleşmeli öğretmenler bir kademe alır mı?
29 Ekim 2019 14:10
Eda öğretmen, sadece çocuklara değil, sokak köpeklerine de sahip çıkıyor
29 Ekim 2019 13:13		 Öğretmen, mangaldan çıkan gazdan zehirlendi
28 Ekim 2019 15:28
Kavgaya karışan öğretmenler hakkında inceleme başlatıldı
26 Ekim 2019 15:37		 Öğretmenlerin kavgasını öğrenciler ayırdı
25 Ekim 2019 18:08
Kadroya geçecek olan sözleşmeli öğretmenlerden maaş iadesi istenir mi?
24 Ekim 2019 11:56		 Tokatçı öğretmene beraat kararı Yargıtay'dan döndü
23 Ekim 2019 19:27
MEB'in İYEP Projesi doğru bir uygulama ama eksiklikleri giderilmeli!
23 Ekim 2019 16:08		 Bulduğu taşlar fosil çıkan öğretmen, okulda müze kurdu
23 Ekim 2019 13:35
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:26 - 'Piyasalardaki toparlanma güçlü bir şekilde sürüyor'13:22 - '354 ilçemizde evde bakım hizmeti veriyoruz'13:18 - Davutoğlu, Babacan ile ittifak kurabilir13:14 - 'Türkiye'ye 95 binin üzerinde siber saldırı gerçekleştirildi'13:11 - Borsa, günün ilk yarısında geriledi13:11 - Erdoğan'dan vekillere... Aldığımız ücreti kendimize helal kılmalıyız13:10 - Bakan Akar'dan ABD Temsilciler Meclisi kararlarına tepki13:05 - Türkiye tapu kaydı sıralamasında dünyada 27. sıraya yükseldi12:58 - 'DEAŞ'a yönelik operasyonlarda 100 kişi gözaltına alındı'12:49 - 29 Ekim'de Belediye Başkanına saldırı
12:47 - Çeyrek altın ne kadar?12:45 - Ankara Şehir Hastanesinde gebe okulu hizmeti12:43 - Erdoğan: Gerekirse güvenli bölge alanımızı genişleteceğiz12:33 - Bakan Ersoy: Ne gerekiyorsa yapacaksınız, bahane uydurmayın!12:29 - Cıbıltepe Kayak Merkezi'ne mevsimin ilk karı yağdı - KARS12:09 - 'ABD tasarı ile Mutabakatın intikamını almaya çalışıyor'12:03 - Gün ortasında dolar düşüşe geçti12:01 - İşyerinde kavgada ilk yumruğu atan yanar!
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Yeni vergi kanunu teklifini nasıl buldunuz?
ÇOK OKUNANLAR
29 Ekim kabul töreninde 6 bakanla konuştuk
Tapu harcı gerçek değerinden alınacak
Strateji ve Bütçe Başkanlığından, işçi alımları hakkında önemli genelge!
Konya'da cinsiyet değiştirmek isteyen kız, sevdiği kızı kaçırmak istedi
Mehmet Ali Erbil yeniden yoğun bakıma alındı
İkinci yargı paketinde 'çocuk gelin' tartışması
İnternetteki ürüne 1300 TL verdi, dolandırıldı
'Para bitince kapıyı gösteren sevgilisini öldürdü'
Geç geleni belediyeye almadı, bugün herkes vaktinde geldi
Unvan bazında, TCDD personelinin 2019 yılı temel ücretleri
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 1
Yazarlar arası benzerlik 2
129 bin suçlunun şartlı tahliye edilmesi 1
karakomik filmler 1
medya 1
F klavye 2
Patik çorap 3
sınavları maliyetine yapıyoruz 3
efendiler yarın cumhuriyeti ilan edeceğiz 1
şanışer 1
SON İLANLAR
TÜBİTAK BİLGEM 15 Personel Alacak
Konya Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Konya Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Atatürk Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sinop Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Sinop Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam