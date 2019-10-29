Ardahan Belediye Başkanı'ndan 'kiralık araç' açıklaması
|29 Ekim 2019 23:11
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Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, kentte kiralık araç döneminin bittiğini, 12 aracı hibe alarak belediyenin hizmetine soktuklarını söyledi.
31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerde Ardahan Belediye Başkanlığına seçilen Faruk Demir, Yeni Mahalle'deki araç parkında Türk bayrakları ile süslenen hibe araçları inceledi. Başkan Faruk Demir, "Mazbatamızı alır almaz araç parkında incelemeler bulunduk. Vahim bir tablo ile karşılaştık. Bu tablo 21'nci yüzyılın Türkiye'sine, Serhat şehrimiz, gururumuz Ardahan'a ve Ardahan Belediyesine yakışmayacak bir ikmal ve araç parkıydı. Hemen yenilenmesi gerektiğini düşündük. Yaklaşık 10 yıla yakın Ardahan Belediyesi araçlarını kiralık olarak tedarik etmiş. Maliyetinin sordum, 8 milyon 600 bin TL civarında olduğunu söylediler" ifadelerini kullandı. Ardından harekete geçtiklerini belirten Demir, "Çevremizle ve belediyelerimizle olan diyaloglarımızla kiralık olarak kullanılan araçlarımızın neredeyse iki mislini hibe olarak, belediyemizin kasasından 5 kör kuruş çıkmadan temin ettik. CHP'li kardeş belediyelerimizden temin ettik ve 10 yıla yakındır süre gelen kiralık araç dönemini bugün itibari ile kapattık. En büyük gider kalemi olan araç kirası Ardahan Belediyesinin ve Ardahan halkının cebinde kalacak" dedi.
Başkanlık görevine bu zorlukları bilerek talip olduklarını ve asla şikayet etmediklerini söyleyen Başkan Demir, "Biz Ardahan'ı örnek bir il yapacağız. Bütün kiralık araçları işten çıkartan ve hibe olarak yerine araç koyan tek belediyeyiz. İl, ilçe, büyükşehir arasından sadece ve sadece Serhat Ardahan bunu başarmıştır" diye konuştu.
Daha sonra hibe araçlarla şehir turu atan Başkan Faruk Demir, halkı selamlayarak araçların Ardahan halkına hayırlı olması temennisinde bulundu.
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