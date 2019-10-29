1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

iPhone'lar için iOS 13.2 yayınlandı

ABD merkezli teknoloji devi Apple, iPhone modelleri için iOS 13.2'yi kullanıma sundu. Peki yeni güncelleme ile neler değişti, hangi sorunlar giderildi?
 29 Ekim 2019 23:23
Yazdır
iPhone'lar için iOS 13.2 yayınlandı

iOS 13'ün üstüne dördüncü güncelleme olan iOS 13.1.3'ü indirmeye sunan Apple, bir süredir işletim sisteminin sebep olduğu sorunlar ile gündemde.

Apple şimdi ana sürüm olarak adlandırılabilecek iOS 13.2 ile karşımızda.

Apple'dan yapılan açıklamaya göre, iOS 13.1, iOS 13.1.1, iOS 13.1.2 ve iOS 13.1.3 güncellemeleriyle, iPhone'larda meydana gelen birçok sorunu çözüme kavuşturdu.

Peki Apple kullanıcıları son birkaç haftadır hangi sorunlar ile karşılaşıyordu?

Örneğin geçtiğimiz dönemde yayınlanan iOS 13.1.3 güncellemesindeki 'AirDrop sorunu' pek çok iPhone kullanıcısını etkilemişti.

iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max kullanıcıları söz konusu güncellemeyi yaptıktan sonra 'iPhone'unuz güncellenene kadar Ultra Geniş Bant kullanılamaz' uyarısı almaya başlamıştı.

IOS 13.2 İLE GELEN YENİLİKLER NELER?

iOS 13.2 güncellemesinin en dikkat çeken yeniliği Deep Fusion kamera teknolojisi. Söz konusu özellik düşük ışıkta fotoğraflarınızın daha kaliteli çıkmasını sağlıyor.

Yeni güncelleme ile iPhone'lara yeni emoji'ler de geldi. IOS 13.2 ile gelen bir başka yenilik ise dijital asistan Siri'ye gelen gizlilik kontrolü oldu. Artık kullanıcılar Siri etkileşimlerini Apple ile paylaşmama seçeneğine de kavuştu.

iOS 13.2 HANGİ iPHONE'LARA GELDİ?

ABD merkezli teknoloji devi Apple 2016'dan önce çıkan modellere iOS 13.2'yi desteklemiyor.. Gelin ilk önce güncelleme alacak iPhone modellerine bakalım

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8 Plus

iPhone 8

iPhone 7 Plus

iPhone 7

iPhone 6S Plus

iPhone 6 Plus

iPhone 6S

iOS 13.2 GÜNCELLEMESİNİ ALACAMAYACAK iPHONE MODELLERİ HANGİLERİ?

iOS 13 gündellemesini almayacak iPhone modelleri ise iPhone 6 ve iPhone 5. iPhone 'ten daha eski olan modellere olan destek geçtiğimiz yıl yayınlanan iOS 12 ile kesilmişti.

İOS 13 ALAMAYAN İPHONE'LARA ÖZEL GÜNCELLEME

Apple Eylül ayında iOS 13'ü yayınlamıştı. Ancak bazı iPhone modelleri bu güncellemeyi alamamıştı. Apple o cihazlar için iOS 12.4.2 güncellemesini geçtiğimiz hafta yayınlamıştı.

Güncelleme ile geçtiğimiz haftalarda bulunan güvenlik açıkları kapatıldı.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
'Türkiye'ye 95 binin üzerinde siber saldırı gerçekleştirildi'
30 Ekim 2019 13:14		 UYAP-EKİP entegrasyonuyla 60 milyon lira tasarruf edilecek
30 Ekim 2019 11:22
Siber güvenlikte uzman sıkıntısı
30 Ekim 2019 07:36		 Google'dan Cumhuriyet Bayramı'na özel doodle
29 Ekim 2019 11:10
Maden ocaklarında oluşan patlamaları önceden tespit edecek yerli sistem geliştirildi
28 Ekim 2019 15:52		 Robot Veysi, 'derbi izleyen ilk robot' oldu
28 Ekim 2019 14:18
Üniversitede üretildi, saatte 110 km/s hıza ulaşabiliyor
27 Ekim 2019 15:51		 ASELSAN sağlıkta ilke imza attı
27 Ekim 2019 11:30
Van'da tıbbi atıkları dezenfekte eden cihaz üretildi
25 Ekim 2019 20:22		 Bilişimde 'Türkçe' dönüşümü
24 Ekim 2019 22:13
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:26 - 'Piyasalardaki toparlanma güçlü bir şekilde sürüyor'13:22 - '354 ilçemizde evde bakım hizmeti veriyoruz'13:18 - Davutoğlu, Babacan ile ittifak kurabilir13:14 - 'Türkiye'ye 95 binin üzerinde siber saldırı gerçekleştirildi'13:11 - Borsa, günün ilk yarısında geriledi13:11 - Erdoğan'dan vekillere... Aldığımız ücreti kendimize helal kılmalıyız13:10 - Bakan Akar'dan ABD Temsilciler Meclisi kararlarına tepki13:05 - Türkiye tapu kaydı sıralamasında dünyada 27. sıraya yükseldi12:58 - 'DEAŞ'a yönelik operasyonlarda 100 kişi gözaltına alındı'12:49 - 29 Ekim'de Belediye Başkanına saldırı
12:47 - Çeyrek altın ne kadar?12:45 - Ankara Şehir Hastanesinde gebe okulu hizmeti12:43 - Erdoğan: Gerekirse güvenli bölge alanımızı genişleteceğiz12:33 - Bakan Ersoy: Ne gerekiyorsa yapacaksınız, bahane uydurmayın!12:29 - Cıbıltepe Kayak Merkezi'ne mevsimin ilk karı yağdı - KARS12:09 - 'ABD tasarı ile Mutabakatın intikamını almaya çalışıyor'12:03 - Gün ortasında dolar düşüşe geçti12:01 - İşyerinde kavgada ilk yumruğu atan yanar!
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Yeni vergi kanunu teklifini nasıl buldunuz?
ÇOK OKUNANLAR
29 Ekim kabul töreninde 6 bakanla konuştuk
Tapu harcı gerçek değerinden alınacak
Strateji ve Bütçe Başkanlığından, işçi alımları hakkında önemli genelge!
Konya'da cinsiyet değiştirmek isteyen kız, sevdiği kızı kaçırmak istedi
Mehmet Ali Erbil yeniden yoğun bakıma alındı
İkinci yargı paketinde 'çocuk gelin' tartışması
İnternetteki ürüne 1300 TL verdi, dolandırıldı
'Para bitince kapıyı gösteren sevgilisini öldürdü'
Geç geleni belediyeye almadı, bugün herkes vaktinde geldi
Unvan bazında, TCDD personelinin 2019 yılı temel ücretleri
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
entry'lerden yazarın cinsiyetini anlayabilen sözlük yazarları 1
29.10.2019 anadolu efes vs kızılyıldız maci 1
efendiler yarın cumhuriyeti ilan edeceğiz 1
karakomik filmler 1
Patik çorap 3
30.10.2019 maccabi vs fenerbahce maci 1
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 1
ilk yumruğu yiyen şanslı 1
F klavye 2
Yazarlar arası benzerlik 2
SON İLANLAR
TÜBİTAK BİLGEM 15 Personel Alacak
Konya Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Konya Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Atatürk Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sinop Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Sinop Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam