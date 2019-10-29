iPhone'lar için iOS 13.2 yayınlandı
|29 Ekim 2019 23:23
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iOS 13'ün üstüne dördüncü güncelleme olan iOS 13.1.3'ü indirmeye sunan Apple, bir süredir işletim sisteminin sebep olduğu sorunlar ile gündemde.
Apple şimdi ana sürüm olarak adlandırılabilecek iOS 13.2 ile karşımızda.
Apple'dan yapılan açıklamaya göre, iOS 13.1, iOS 13.1.1, iOS 13.1.2 ve iOS 13.1.3 güncellemeleriyle, iPhone'larda meydana gelen birçok sorunu çözüme kavuşturdu.
Peki Apple kullanıcıları son birkaç haftadır hangi sorunlar ile karşılaşıyordu?
Örneğin geçtiğimiz dönemde yayınlanan iOS 13.1.3 güncellemesindeki 'AirDrop sorunu' pek çok iPhone kullanıcısını etkilemişti.
iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max kullanıcıları söz konusu güncellemeyi yaptıktan sonra 'iPhone'unuz güncellenene kadar Ultra Geniş Bant kullanılamaz' uyarısı almaya başlamıştı.
IOS 13.2 İLE GELEN YENİLİKLER NELER?
iOS 13.2 güncellemesinin en dikkat çeken yeniliği Deep Fusion kamera teknolojisi. Söz konusu özellik düşük ışıkta fotoğraflarınızın daha kaliteli çıkmasını sağlıyor.
Yeni güncelleme ile iPhone'lara yeni emoji'ler de geldi. IOS 13.2 ile gelen bir başka yenilik ise dijital asistan Siri'ye gelen gizlilik kontrolü oldu. Artık kullanıcılar Siri etkileşimlerini Apple ile paylaşmama seçeneğine de kavuştu.
iOS 13.2 HANGİ iPHONE'LARA GELDİ?
ABD merkezli teknoloji devi Apple 2016'dan önce çıkan modellere iOS 13.2'yi desteklemiyor.. Gelin ilk önce güncelleme alacak iPhone modellerine bakalım
iPhone 11
iPhone 11 Pro
iPhone 11 Pro Max
iPhone XS
iPhone XS Max
iPhone XR
iPhone X
iPhone 8 Plus
iPhone 8
iPhone 7 Plus
iPhone 7
iPhone 6S Plus
iPhone 6 Plus
iPhone 6S
iOS 13.2 GÜNCELLEMESİNİ ALACAMAYACAK iPHONE MODELLERİ HANGİLERİ?
iOS 13 gündellemesini almayacak iPhone modelleri ise iPhone 6 ve iPhone 5. iPhone 'ten daha eski olan modellere olan destek geçtiğimiz yıl yayınlanan iOS 12 ile kesilmişti.
İOS 13 ALAMAYAN İPHONE'LARA ÖZEL GÜNCELLEME
Apple Eylül ayında iOS 13'ü yayınlamıştı. Ancak bazı iPhone modelleri bu güncellemeyi alamamıştı. Apple o cihazlar için iOS 12.4.2 güncellemesini geçtiğimiz hafta yayınlamıştı.
Güncelleme ile geçtiğimiz haftalarda bulunan güvenlik açıkları kapatıldı.
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