Türk-İş: Açlık sınırı 2 bin 58 lira
Dört kişilik bir aile için açlık sınırı ekimde 2 bin 58 liraya yükseldi. Aynı ay yoksulluk sınırı da 6 bin 705 lira olarak hesaplandı.
|29 Ekim 2019 23:30
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Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) her ay düzenli olarak yaptığı 'açlık ve yoksulluk sınırı' araştırmasının ekim ayı sonuçlarını açıkladı.
Açlık sınırı bir önceki yılın aynı ayına göre 139 lira artarken, eylül ayında göre 6 lira geriledi. Yoksulluk sınırı yıllık 454 lira artış kaydederken, aylık bazda 19 lira azaldı. Aynı dönemde evli olmayan-çocuksuz bir çalışanın "yaşama maliyeti" ise aylık 2 bin 526 lira olarak hesaplandı.
Araştırmada, "Yapılan zamlar gıda harcamalarında kısıntı yapılmasına yol açmaktadır" ifadelerine yer verildi.
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