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'Çorba ve meyve suyu kahvaltı yerine geçmez'

Diyetisyen Hatice Kübra Bayer, sabahları aç karnına meyve kokteyli ya da çorba tüketenleri uyardı.
 29 Ekim 2019 23:36
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'Çorba ve meyve suyu kahvaltı yerine geçmez'

Diyetisyen Hatice Kübra Bayer, sabahları aç karnına meyve kokteyli ya da çorba tüketenleri uyardı.. Dyt. Bayer, "Kahvaltı yerine meyve kokteyli tüketmek besin öğelerinin yetersiz alınmasına neden olur. Çorba ve meyve suyu kahvaltı yerine geçmez. Özellikle kışın kahvaltıya alternatif ara ara çorba tüketilebilir" dedi.

Çamlıca Medipol Üniversite Hastanesi'nden Diyetisyen Hatice Kübra Bayer, son zamanlarda popüler hale gelen meyve kokteyllerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bayer, önemli olanın meyve kokteylinin hangi amaçla ve öğünde kullandığı olduğuna dikkati çekerek, "Zayıflama amacıyla ana öğünlerde kür olarak tercih ediliyor ise; yetersiz ve dengesiz bir beslenme olur. Uzun vadede kullanılması sağlık açısından olumsuz etkiler gösterebilir. Gazlı içecekler yerine ve ara öğünlere bir alternatif olarak tercih ediyorsak içerik zenginleştirilerek kullanılabilir" bilgisini verdi.

Sabahları tok tutan tarif

Kış aylarının vazgeçilmezi çorbaların sabahları aç karnına tüketilmesine de değinen Bayer "Çorba ve meyve suyu kahvaltı yerine geçmez. Aç karnına kahvaltı yerine kokteyl tüketmek besin öğelerinin yetersiz alınmasına ve tokluk süresinin oldukça azalmasına neden olur. Özellikle kış aylarında kahvaltıya alternatif ara ara çorba tüketilebilir. Ancak çorbanın yağlı, işkembe veya sakatat olmaması önemli. Zayıflama dönemindeysek çorbayla ekmek tüketiminin sınırlandırılması gerekir" ifadelerini kullandı.

Bayer, kışın kahvaltıda hem sağlıklı hem de vücudu sıcak tutacak tarifi ise şu şekilde paylaştı: "4 yemek kaşığı yulaf ezmesi ile 1 su bardağı sütü tencereye koyun. Bütün sütü çekinceye kadar yaklaşık 2 dakika devamlı karıştırarak yulafı pişirin. Ocaktan aldıktan sonra 1 elma ya da dilediğiniz herhangi bir meyveyi üzerine dilimleyin. Üstüne ceviz, fındık veya bademle birlikte tarçın ekleyin".
İhlas Haber Ajansı
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