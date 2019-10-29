1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Fotoğraf tutkunları Yedigöller'den vazgeçmiyor

Kaçkar Dağları Milli Parkı'nın güneybatısında, Rize-Erzurum sınırında yer alan Yedigöller, fotoğraf sanatçılarının bölgedeki gözde mekanları arasında yer alıyor.
 29 Ekim 2019 23:41
Yazdır
Fotoğraf tutkunları Yedigöller'den vazgeçmiyor

Kaçkar Dağları'nın güneybatısında, Rize-Erzurum sınırında bulunan Yedigöller, fotoğraf sanatçılarından yoğun ilgi görüyor.

Doğal ve kültürel güzelliklerinin yanı sıra ender ekosistemiyle Dünya Doğayı Koruma Vakfınca (WWF) "Dünyanın korunması öncelikli 100 bölgesinden biri" gösterilen milli park sınırlarındaki Yedigöller, 2 bin 930-3 bin 200 rakımları arasında yer alıyor.

Rize merkeze 125 kilometre mesafede, Kaçkar Dağı silsilesinin güneybatı kesiminde kalan Verçenik Dağı bölgesindeki Yedigöller, Rize-Erzurum sınırı Çayırözü mevkisinde bulunuyor.

Bölgeye belli bir noktaya kadar arazi araçlarıyla giden doğu tutkunları ve fotoğraf sanatçıları, göller bölgesine yürüyerek ulaşabiliyor.

Kaçkar Dağları'nın büyüleyici tepeleri arasında kendine özel yer edinen Yedigöller, havası, buz gibi suyu ve eşsiz doğal görüntüsüyle ziyaretçilerinin keyifli zaman geçirmesini sağlıyor.

Tertemiz havasının yanı sıra turkuaz gölleri, yemyeşil bitki örtüsü ve yazın büyük bölümünde dahi erimeyen karların oluşturduğu görsel şölenle büyüleyen Yedigöller, dağcılık, kamp ve günübirlik doğa gezilerinin yanı sıra foto safarinin vazgeçilmez adresi haline geldi.

Rizeli fotoğraf sanatçısı Murat Topal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kente gelen fotoğraf sanatçılarını ağırladığını söyledi.

Onlara Rize'nin eşsiz doğasını gezdirdiğini anlatan Topal, "Özellikle Dubai'den gelen fotoğraf sanatçısı arkadaşım buraya hayran kaldı. Her zaman gelmek istediğini söyledi." dedi.

Topal, bir günde dört mevsimi yaşadıkları zamanlar olduğuna dikkati çekerek, "Rize'nin bu eşsiz güzel manzarasını vakit buldukça fotoğraflamaya devam ediyorum. Çok güzel kareler yakalıyorum." diye konuştu.

"Buraya hayran kaldım"

Saadi Kawkji ise kenti gezmek için Dubai'den geldiğini belirterek, "Şu an Dubai 30 derece sıcaklıkta. Yedigöller bölgesi çok güzel. Burası sıfır derecede. Mevsimin ilk karını da görmüş olduk. Buraya hayran kaldım. Yaklaşık 38 ülke gezdim. Hep internetten Rize'nin fotoğraflarına bakıyordum. Buraya ilk 4 yıl önce gelmiştim. Yine gelmek nasip oldu." ifadelerini kullandı.

Aydın'dan gelen Yılmaz Topçu ise Yedigöller'i fotoğraflarda gördüğünü anlatarak, "Karın yağdığını, doğayı, sisi ve her şeyi bir arada gördüm. Bu da her fotoğrafçıya nasip olmaz. Burası çok güzel ve özel bir yer. Herkes gelmeli." dedi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Restore edilen tarihi Meriç Köprüsü, trafiğe açıldı
29 Ekim 2019 23:00		 Sarıkamış'a yılın ilk karı yağdı
29 Ekim 2019 20:53
Kapalıçarşı kırmızı-beyaza büründü
29 Ekim 2019 20:16		 Siirt-Ankara uçak seferleri başladı
29 Ekim 2019 16:18
Bol hamsi tezgahları şenlendirdi
29 Ekim 2019 15:26		 İlçe Belediyesi 34 çalışanı işten çıkardı
28 Ekim 2019 23:40
99 milyon TL değerindeki hotel'e icra şoku
28 Ekim 2019 23:33		 Diyarbakır'daki arazi davası 50 yıldır çözülemiyor
28 Ekim 2019 23:13
Artvin sonbaharda fotoğraf tutkunlarını cezbediyor
28 Ekim 2019 22:43		 HDP binasına güvenlik kamerası takıldı, aileler suç duyurusunda bulundu
28 Ekim 2019 16:07
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:22 - '354 ilçemizde evde bakım hizmeti veriyoruz'13:18 - Davutoğlu, Babacan ile ittifak kurabilir13:14 - 'Türkiye'ye 95 binin üzerinde siber saldırı gerçekleştirildi'13:11 - Borsa, günün ilk yarısında geriledi13:11 - Erdoğan'dan vekillere... Aldığımız ücreti kendimize helal kılmalıyız13:10 - Bakan Akar'dan ABD Temsilciler Meclisi kararlarına tepki13:05 - Türkiye tapu kaydı sıralamasında dünyada 27. sıraya yükseldi12:58 - EGM: 21 ildeki 26 DEAŞ operasyonunda 100 kişi yakalandı12:49 - 29 Ekim'de Belediye Başkanına saldırı12:47 - Çeyrek altın ne kadar?
12:45 - Ankara Şehir Hastanesinde gebe okulu hizmeti12:43 - Erdoğan: Türkiye yeni bir İstiklal Harbi veriyor12:33 - Bakan Ersoy: Ne gerekiyorsa yapacaksınız, bahane uydurmayın!12:29 - Cıbıltepe Kayak Merkezi'ne mevsimin ilk karı yağdı - KARS12:09 - 'ABD tasarı ile Mutabakatın intikamını almaya çalışıyor'12:03 - Gün ortasında dolar düşüşe geçti12:01 - İşyerinde kavgada ilk yumruğu atan yanar!12:01 - Geç geleni belediyeye almadı, bugün herkes vaktinde geldi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Yeni vergi kanunu teklifini nasıl buldunuz?
ÇOK OKUNANLAR
29 Ekim kabul töreninde 6 bakanla konuştuk
Tapu harcı gerçek değerinden alınacak
Strateji ve Bütçe Başkanlığından, işçi alımları hakkında önemli genelge!
Konya'da cinsiyet değiştirmek isteyen kız, sevdiği kızı kaçırmak istedi
Mehmet Ali Erbil yeniden yoğun bakıma alındı
İkinci yargı paketinde 'çocuk gelin' tartışması
İnternetteki ürüne 1300 TL verdi, dolandırıldı
'Para bitince kapıyı gösteren sevgilisini öldürdü'
Türk Lirası fırtınadan sağlam çıktı
Unvan bazında, TCDD personelinin 2019 yılı temel ücretleri
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
30.10.2019 maccabi vs fenerbahce maci 1
medya 1
şanışer 1
entry'lerden yazarın cinsiyetini anlayabilen sözlük yazarları 1
sınavları maliyetine yapıyoruz 3
fatih tezcan'ın skandal paylaşımı 2
efendiler yarın cumhuriyeti ilan edeceğiz 1
Patik çorap 3
Bağdadi'yi Öldüren Herkesle Evlenirim 4
şu an çalan şarkı 2
SON İLANLAR
TÜBİTAK BİLGEM 15 Personel Alacak
Konya Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Konya Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Atatürk Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sinop Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Sinop Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam