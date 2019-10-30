Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan ABD'ye tepki

DESTEKLEME KURSU EK DERS ÜCRETLERİ, OKULLARDA ALINACAK DİĞER GÖREVLERİ OLUMSUZ ETKİLİYOR Destekleme ve Yetiştirme Kurslarında görev alan öğretmenlerin hem ek dersleri artırımlı ödenmekte hem de ekstra hizmet puanı verilmektedir. Ancak bu uygulama, okullarda alınacak diğer görevleri olumsuz etkilemektedir. Öğretmenler DYK görevi talep ederken, yüz yüze eğitim, ilkokullarda yetiştirme programı (İYEP) ve belletici ve nöbetçi belletici gibi görevleri istememektedir.