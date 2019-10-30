'Kimseden icazet almayız'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye, kendi milli güvenliği ve tarihi sorumlulukları söz konusu olduğunda hiç kimseye bakmadan, hiç kimseden icazet almadan sadece kendi kararı ve imkanlarıyla istediğini yapabileceğini göstermiştir" dedi. Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi bünyesindeki Sergi Salonu'nda düzenlenen Cumhuriyet Bayramı Kabul Töreni'nde katılımcılara hitap etti. Terör örgütlerinin arkalarındaki devasa desteğe rağmen ülkemizde başarılı olamadığına vurgu yapan Erdoğan bunun Türk Milleti'nin dirayetli ve kararlı duruşu sayesinde olduğunu dile getirdi.



Cumhuriyetin 96. yılı birçok ülkede yurt dışındaki Türklerin katıldığı törenlerle kutlandı. Malezya, Pakistan, Filistin, Umman, Kuzey Makedonya, Kosova, NATO ve Türk Konseyi tebrik yayımladı.

YURTDIŞINDA 700 SALDIRI

"Türkiye'nin terörle mücadele sürecinin bir başka önemli sonucu da Batı başta olmak üzere tüm dünyada terör örgütleri karşısında sergilenen ikircikli, hatta iki yüzlü tavrı da tüm açıklığıyla ifşa etmiş olmasıdır" ifadelerini kullanan Erdoğan şunları kaydetti: "Barış Pınarı Harekatı için bizi arayan Batılı liderlerden neredeyse hiçbiri terör örgütü tarafından alçakça şehit edilen çoğu çocuk, kadın 20 insanımız ve yaralanan 184 kardeşimizle ilgili üzüntü beyanında bulunmamıştır. Yurt dışındaki temsilciliklerimize yapılan ve önemli bir kısmı da şiddet içeren 700'e yakın saldırının önlenmesi konusunda hiçbir gayret sarf etmediler. Tam tersine teröristler bu ülkelerin emniyet güçlerinin koruması altında eylemlerini gerçekleştirdi."

AMAÇLARI PETROLÜ KONTROL ETMEK

"Bizi arayanlar ise sadece teröristleri kurtarmak, korumak, savunmak için nefes tükettiler." ifadesini kullanan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Türkiye'den başka her kim Suriye meselesinde derdinin insan hakları, masumların canı, Suriye halkının geleceği olduğunu iddia ediyorsa, açık konuşuyorum yalan söylüyor. Bizden başka Suriye ile ilgilenen herkesin öncelikli amacının petrol kaynaklarını kontrol etmek olduğu, şu son iki haftalık süreçte bir kez daha ortaya çıkmıştır. Bir damla petrolü bir damla kandan daha değerli gören ilkel anlayış tüm çıplaklığıyla karşımızda durmaktadır. Özellikle Suriye, bölgeyle ilgili hesabı olan güçlerin mücadele alanı ve pazarlık malzemesi haline dönüşmüştür. Suriye'ye baktığında petrol veya güç temerküzü fırsatı değil de sadece insan gören, sadece can gören, sadece kardeş gören tek ülke Türkiye'dir. Biz insan olmanın, Müslüman olmanın, Türk olmanın gereği olarak bu onurlu duruşumuzu sürdüreceğiz"



Kararlılığımızı dünya gördü

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Ankara'da ilk tören Anıtkabir'de düzenlendi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve devlet erkanı Ata'nın huzuruna çıktı. Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ne yazdığı mesajında Barış Pınarı Harekatı vurgusu yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, Cumhuriyet'in ilanının 96'ncı yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti. Erdoğan'a, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yüksek yargı temsilcileri, Cumhurbaşkanlığı kabinesi üyeleri, siyasi parti temsilcileri, kuvvet komutanları ile diğer devlet erkanı eşlik etti.

BARIŞ PINARI VURGUSU

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler, Aslanlı Yol'dan geçerek, Atatürk'ün mozolesine geldi. Erdoğan'ın, üzerinde ay yıldız bulunan çelengi Atatürk'ün mozolesine bırakmasının ardından, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Daha sonra Erdoğan ve beraberindekiler, Misak-ı Milli kulesine geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

KURTULUŞ SAVAŞI RUHUYLA

"Aziz Atatürk, bugün millet olarak büyük bir heyecanla Cumhuriyet'imizin 96'ncı yıl dönümünü kutluyoruz. Bu gurur günümüzde zatıalinizi ve İstiklal Harbimizin bütün kahramanlarını, vatanımız uğruna kan veren aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Bağımsızlığımıza ve milli bekamıza yönelik saldırıların arttığı bir dönemde, Kurtuluş Savaşımızı zafere taşıyan direniş ruhuyla yurt içinde ve yurt dışında mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. 9 Ekim'de başlattığımız ve kısa sürede çok ciddi başarılara imza attığımız Barış Pınarı Harekatı'yla Suriye sınırımız boyunca kurulmak istenen terör koridorunu dağıtarak, kararlılığımızı bir kez daha tüm dünyaya gösterdik. Ruhun şad olsun."



ABD ve Rusya ile görüşeceğiz

Kabul töreninde, Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak, Yönetim Kurulu Üyesi Nuri Albayrak ve Yeni Şafak Ankara Haber Müdürü Hüseyin Likoğlu da yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında, "Bir taraftan Amerika ile bir taraftan Rusya ile 120 saatlik, 150 saatlik yapmış olduğumuz mutabakatlar şu anda bitmiş bulunuyor. Yarın yapılacak görüşmelerimiz var." dedi. Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: "Şu anda Rusya, 'terör örgütlerinin buradan tamamıyla çıkarıldığı' bilgisini yetkili mercilerimize vermiş bulunuyor. Tabii görüşmelerimiz yarın yine aynı şekilde devam edecektir ama burada bir şeyi ifade etmeden geçemeyeceğim. Bizim şehitlerimiz var. Şu an itibarıyla asker ve sivil 30'a yakın şehidimiz var ama bunun yanında bir de Suriye Milli Ordusu'nun 130'a yakın şehidi var. Onlar, bizim şehitlerimizle beraber koyun koyuna bir mücadele verdiler ve bu mücadeleyi hala vermeye devam ediyorlar, asla geri durmuyorlar ve bu mücadeleyi birlik, beraberlik, kardeşlik içinde sürdürdüler, sürdürüyorlar. İşte gün bugündür, dem bu demdir."

Taktik ve tekniği konuşuyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, törene katılan sanatçılarla fotoğraf çektirdi.

Kabul Töreni'nde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da, Güvenli Bölge'deki ortak askeri devriyeyle ilgili değerlendirmede bulundu. Akar, "Devam ediyor, dün geldiler askeri heyetler çalıştı, bugün de çalıştılar, yarın da çalışacağız. Ayın 22'sinde Rusya'da yaptığımız mutabakatın taktik ve tekniğini konuşuyoruz, nasıl uygulayacağız araziye... Gayet güzel gidiyor görüşmeler, konuşmalar. Bunlar sonuçlandığı zaman da sizlerle paylaşacağız." yanıtını verdi.

Hacire Ana da katıldı

Erdoğan çiftinin, salona gelmelerinin ardından şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu. Daha sonra Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan video gösterildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından, eşi Emine Erdoğan ile salonu gezerek törene katılan davetlilerle sohbet etti, hatıra fotoğrafı çektirdi. Törene, şehit yakını ve gaziler ile farklı spor dallarında uluslararası derece kazanan milli sporcular, Ankara'da görevli yabancı misyon şefleri, bürokratlar, akademisyenler, sanatçılar, sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin de bulunduğu çok sayıda davetli katıldı. Çocukları terör örgütü tarafından kaçırılan annelerin Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde yaptıkları oturma eylemini ağustos ayında başlatan ve bu sayede oğluna kavuşan Hacire Akar da törene katıldı.

Hakkımız olmayan yerde işimiz yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan kabul töreninde dört farklı yerde görev yapan askerlerle canlı bağlantıya geçti. Törene, ilk olarak Doğu Akdeniz'de bulunan TGC Gökçeada Gemi Komutanı Deniz Yarbay Engin Ağmış bağlandı. Ağmış'ın görevleriyle ilgili bilgi vermesinin ardından Erdoğan, Batı'nın denizlerde dolaşan Türk gemilerinden rahatsız olduğunu, "Buralardan çekilin" denildiğini aktararak, "Bu topraklarda, denizlerde bizim haklarımız var. Bizim hakkımız olmayan yerde işimiz yok. Oralarda bu bayraklar, uluslararası deniz hukuku neyi gerektiriyorsa bunun gereği olarak var." ifadesini kullandı. Daha sonra Diyarbakır'daki Hava Kuvvetleri 8'inci Ana Jet Üssü Komutanlığında görevli Pilot Binbaşı Mehmet Onur Dikmen, Rasulayn'dan Piyade Komando Binbaşı İlkay Dirin, Tel Abyad'dan Piyade Yüzbaşı Celil Özekin törene canlı bağlandı. Törende Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan güvenlik, sağlık personelinin ve korucuların bulunduğu bilgisini veren Erdoğan, harekatta görev alanları tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Diyarbakır 8. ana jet üssüne canlı bağlantı

Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kabul Töreninde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşma yaptı. Konuşma sırasında Diyarbakır 8. ana jet üssüne canlı bağlantı yapıldı. Pilot Binbaşı Mehmet Onur Dikmen, 'Sayın Cumhurbaşkanım, TSK'nın ayrılmaz bir parçası olan şanlı Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın bir ferdi olarak, zat-ı aliniz başta olmak üzere, tüm devlet büyüklerimize saygılarımızı sunuyor, Aziz Türk milletimizin Cumhuriyet Bayramını kutluyoruz. Mazisi şan ve şerefle dolu olan Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Türk hava sahasının korunması için verilecek tüm görevleri yapmaya hazırdır. Aziz milletimizin duasını her zaman içimizde hissediyor, aziz ve kararlılıkla görevimizi icra etmeye devam ediyoruz. Ölürsek şehit, kalırsak gazi anlayışıyla verilen her göreve yapmaya hazırız.' ifadelerini kullandı.

Fazlı Şahan