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Türklere saldıran terör yandaşları: Yurda girişlerinde gözaltına alınabilirler

Son yıllarda giderek artan ve Barış Pınarı Harekatı ile adeta zirve yapan konulardan biri de Avrupa'da yaşayan Türklere yapılan fiziki ve ırkçı saldırılar. Medeniyetin, özgürlüğün ve demokrasinin beşiği olduğu iddiasındaki ülkelerde Türklere yapılan saldırıların baş rolünde PKK yandaşı Türk vatandaşları var. Hukukçulara göre Türkiye'de başlatılacak bir soruşturma, terör sevicilerinin yurda girişlerinde gözaltına alınmasını beraberinde getirebilir. İlgili makamların adım atması durumunda sürecin 'Vatandaşlıktan atılma'ya kadar gitmesi dahi mümkün.
 30 Ekim 2019 06:40
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Türklere saldıran terör yandaşları: Yurda girişlerinde gözaltına alınabilirler

Türkiye'nin terörle mücadelesi sadece eli silah tutan teröristleri değil, onlara her türlü desteği veren ülkeleri ve bu ülkelerde yaşayan terör sevicileri de rahatsız ediyor.

Özellikle son dönemlerde Avrupa'nın sözde 'medeniyet merkezi' sayılan başkentlerinde Türklere karşı yapılan saldırılar önemli soruları da beraberinde getirdi. Yurt dışında yaşayan ancak Türk vatandaşı olan PKK yandaşlarının yine orada yaşayan Türklere saldırısının hukuki bir karşılığı yok mu?

PKK yandaşları Norveç'te küçük çocuğun da bulunduğu Türk ailenin aracına saldırdı

Norveç'in Oslo kentinde ellerinde terör örgütü PKK'yı simgeleyen bez parçaları bulunan grup, yoldan geçen ve içinde Türk bayrağı olan otomobile saldırdı. Norveç polisinin gözleri önünde gerçekleşen olayda, otomobilin camları çatladı. Otomobilin içinden çekilen görüntülerde, çocuğun ağladığı görüldü.

Yenisafak.com bu süreci Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Uluslararası Hukuk Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Selami Kuran ile konuştu.

Prof. Dr. Kuran'a göre Türkiye, kendi vatandaşlarına yönelik bu tür eylemlerde uluslararası hukukun kendisine tanıdığı hakları sonuna kadar kullanabilir.


Türkiye'ye girişlerinde gözaltına alınabilirler
"Terör yandaşlarının yurt dışında yaşaması, ikametlerinin orada olması gibi unsurlar Türkiye tarafından gözaltına alınmalarına engel olur mu?" sorusunu yönelttiğimiz Prof. Dr. Kuran, şunları söyledi:

"Eğer bu isimlerle ilgili Savcılık harekete geçer ve soruşturma başlatılırsa gayet tabi Türkiye'ye girişlerinde gözaltına alınmaları gayet mümkün. Eğer yaptıkları eylemlerde hukuken bir suç unsuru tespit edilirse haklarında cezai işlem uygulanır ve tutuklanabilirler.

Bu isimlerin T.C. vatandaşı olmaması da bir anlam ifade etmez. Çünkü suçu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne karşı işlemiş sayılacaklar. Türk güvenlik güçleri kendilerini gözaltına alırsa yine Türk mahkemelerince yargılanırlar."


O hainler hala Türk vatandaşı
Vatandaşlıktan çıkarılmalarının önünde engel yok
Avrupa'da yayılan bu olayların ardından en merak edilen konulardan biri de "Bu kişilerin Türk vatandaşlığından çıkarılmasının önünde bir engel var mı?" sorusu olmuştu.

Prof. Dr. Selami Kuran, bu soruya şöyle yanıt verdi:

"Türkiye'de vatandaşlıktan çıkarılma konusu çok önemli bir şekilde ele alınmış ve ayrıntılı olarak düzenlenmiştir.


Yunanistan Selanik'te Türk plakalı araca ırkçı saldırı düzenlendi. Araçta 2'si kadın 3 kişi vardı.
Burada asıl üzerinde durulması gereken konu; Türk Vatandaşlığı Kanununda 15 Temmuz'daki FETÖ darbe girişiminin ardından yapılan değişiklikler. 680 sayılı KHK ile 2017 yılında 29. maddeye 2 fıkra eklendi. Yani daha önce burada yer alan suçlara bazı eklemeler yapıldı.
Ceza kanunumuzun 302, 309, 310, 311, 312, 313, 314 ve 315. maddeleri arasında yer alan suçlar nedeniyle hakkında soruşturma/kovuşturma yürütülen kişilerle ilgili süreci net şekilde anlatıyor.


Rotterdam'da Geylani Hizmet Vakfına bağlı caminin duvarlarına terör örgütlerine ait yazılar yazıldı, camiye fiziki saldırıda bulunuldu. Duvara "Afrin, "Apo", "Gençlik PKK" gibi yazılar yazıldı.
Savcılık harekete geçebilir
Burada; devletin birliğini ve bütünlüğünü bozmak, anayasal ihlalde bulunmak, Cumhurbaşkanına suikast suçuna dahil olmak, TBMM ve hükümete karşı suç işlemek, silahlı bir örgüt kurmak, devlete karşı isyan etmek, bu örgüte bilerek/isteyerek yardım etmek, örgüte silah sağlamak gibi suçlar üzerinde duruluyor.

Eğer ilgili görüntüler izlenir ve Savcılık harekete geçerse süreç başlar. Soruşturma ya da kovuşturma yürütülen kişi, yabancı ülkede yaşadığı için kendisine ulaşılamaz. Mahkeme bu durumu İçişleri Bakanlığı'na bildirir. Bakanlık, Resmi Gazete'de 'yurda dön' çağrısı yapar ve söz konusu kişiye 1 ay içinde ulaşılamaması durumunda vatandaşlıktan çıkarılacağını ilan eder.

Teröristleri destekleyenler Avrupa'nın göbeğinde Türklere karşı saldırılarda ve protestolarda bulunmaya devam ediyor.
Resmi Gazete'deki yayının ardından söz konusu şahıs 3 ay içinde yurda dönmezse vatandaşlıktan çıkarılma işlemi devam eder ve süreç Bakanlar Kurulu'na gider. Bakanlar Kurulunda imzaya açılır ve onaylanırsa söz konusu şahıs vatandaşlıktan çıkarılmış olur."

Sertaç Aksan
Yeni Şafak
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